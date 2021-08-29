獨家》高雄扇平林道上方因雨土石崩落 將投入5800萬整治

8月連續豪雨挾帶大量土石沖毀扇平山莊停車場。（民眾提供）

2021/08/29 22:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄六龜區扇平林道上方山溝今年因8月連續豪雨土石崩落6480立方公尺，造成扇平林道被土石淹沒、台27線扇平山莊段交通中斷，施工單位已清除土石搶通，但扇平森林生態科學園區因路況不佳封閉，農委會林務局屏東林管處表示，將投入5800萬元進行整治，由各單位籌措經費施工，目前進行規劃設計，預計明年動工、2年內完工。

今年首次超大豪雨8月初狂炸高雄，連續10天豪雨累積雨量2410.5毫米，超過全國去年平均累積雨量2207.03毫米，造成六龜區扇平林道上方山溝土石崩落2178坪，產生災害土石量6480立方公尺，大量土石挾帶泥流達200公尺，淹沒扇平林道、部分果園及私有地，扇平山莊停車場及周邊住家也受創，連帶台27線交通中斷。

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屏東林管處表示，政府將投入經費5800萬元，進行5項整治及排水改善工程，由各單位籌措經費施工，目前進行規劃設計，整體工程明年動工，預計2年內完工。

其中上游林班地崩塌處理，林務局屏東林管處將施作石籠、防砂壩、尾檻、過路箱涵、沉砂池，總經費約3000萬元，將採分年分期施作，預計2023年完成整治。

此外，農委會水保局將辦理中游坡地排水改善，經費約600萬元，將施作RC護岸、固床工，並持續山溝整治與林道復建。

公路總局將辦理下游台27線公路排水系統過路箱涵、周邊排水改善，經費大約200萬元；市府水利局將施作扇平山莊周邊區域排水系統箱涵等，經費大約200萬元。

8月連續豪雨挾帶土石淹沒扇平林道，屏東林管處出動怪手，清除土石完成搶通。（屏東林管處提供）

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