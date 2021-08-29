館長不捨...女遭野馬男闖紅燈撞死 家屬悲PO影片：21歲人生結束了

桃園市23歲葉姓男子14日駕駛野馬跑車在苗栗縣超速闖紅燈，將21歲巫姓女機車騎士撞成重傷，歷經13天搶救後仍宣告不治。（記者彭健禮翻攝、民眾提供；本報合成）

2021/08/29 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市23歲葉姓男子14日駕駛野馬跑車在苗栗縣以破百時速飆車闖紅燈，將21歲巫姓機車女騎士撞成重傷，歷經13天搶救後仍於27日宣告不治。巫女家屬不滿葉男家屬的相關說詞，把整起事件起因到巫女死亡的過程剪成一段近3分鐘的影片，痛陳「因為野馬男的無X違規行為，讓我表妹（巫女）21歲就結束了她的人生」。

針對葉男家屬說的，「葉男沒有病識感，沒有辦法去定時的就醫治療」，巫女家屬在影片中不滿表示，「這已經是第幾次了，從北捷隨機殺人、北投文化國小割喉案、小燈泡事件、台鐵殺警...，為什麼這個破網，這麼久依舊存在，為什麼不能就醫，卻要我們親人付出生命的代價」。

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巫女家屬難過地說，「我們希望我們的親人是最後一個，但我們內心都知道，不可能」、「我們沒有那麼偉大，想要改變社會，我們只求這個社會，可以還給我們一個公道」、「雖然知道不可能，但我們還是非常希望，曼筠（巫女）是最後一個」。

「館長」陳之漢也在臉書轉貼影片：「這是受害者家屬請求，希望大家都能幫忙分享，並給本文一個讚，讓這個影片可以傳出去，拜託了大家幫幫忙感謝。」

網友見狀不捨地說，「美好的將來才正要開始 就被這種人斷送了一切 真的超火大」、「人生正開始綻放的年紀~一路好走~不病不痛」、「這是很沉痛的事，看了很憤怒」、「一開始亂飆車，就要先收押或強制治療，相關單位毫無作為導致憾事一再發生。」、「真他X的 王X蛋」。

本報報導，葉男於14日清晨5點多，開著野馬跑車在苗栗縣竹南鎮台1己線與台13甲線路口，以時速破100公里速度闖紅燈，將當時準備前往竹南鎮連鎖超市上班的巫女撞成重傷；巫女轉送林口長庚救治，她前額撕裂傷凹陷，顱內出血，右大腿粉碎性骨折，昏迷指數6，經在加護病房持續救治13天，仍不幸於27日凌晨3點38分宣告不治。

葉男行為乖張，肇事後竟忙著自拍，還PO文稱「如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」，被帶上警車法辦時，還搖下車窗對媒體比中指。檢察官認為葉男犯刑法重傷害、公共危險罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施重傷害罪之虞，於14日晚間9點半向法院聲請羈押，法院也裁定收押禁見。

葉男本月14日駕駛野馬跑車撞傷巫姓女騎士，被帶上警車還對媒體比中指。（民眾提供，本報合成）

「館長」在臉書轉貼影片：「這是受害者家屬請求，希望大家都能幫忙分享，並給本文一個讚，讓這個影片可以傳出去，拜託了大家幫幫忙感謝。」（圖取自館長臉書）

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