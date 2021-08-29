17歲雙胞胎兄弟當怪手司機 樂當「做工的人」習一技之長

17歲的蔡明翰（右）、蔡明樺（左）雙胞胎兄弟先後考取怪手證照，擔任怪手司機已有約1年資歷。（記者王善嬿攝）

2021/08/29 22:06

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉市一對17歲雙胞胎兄弟蔡明翰、蔡明樺，受從事營造業的阿公、父親影響，從小耳濡目染對營造有興趣，先後於去年、前年考取「重機械操作－挖掘機」技術士證照，投入怪手司機行列，兩人樂當「做工的人」學習一技之長。

蔡明翰、蔡明樺從小看父親工作，對營造不陌生，看到怪手司機操縱15、20噸重機具覺得「很酷」，自網路得知滿16歲就能考怪手證照，便結伴報名上課，經32小時訓練後先後考取證照，去年起到父親開設的翰樺營造公司擔任怪手學徒，為兼顧學業，都利用假日、寒暑假兼差，雖時常要在烈日下工作，倆兄弟不怕辛苦，樂把打工賺錢當休閒活動。

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「開怪手重視經驗，跟著老師傅做就對了。」蔡明樺說，開怪手跟開車方式不同，要靈活操縱2支操縱桿、一次執行8個動作，並依照工地地形轉動車身、升降吊臂，不只手部要靈活有力，也要眼觀四方隨時應變，很具挑戰性。

哥哥蔡明翰就讀嘉義高商商業經營科，除怪手證照，另擁有3張電腦及會計證照，他表示，透過打工可累積工作經驗，探索適合自己的職業性向，此外他也善用商科所學，把打工薪資存起來買電腦、手機，今年也嘗試投資股票、學習理財。

弟弟蔡明樺就讀白河商工土木科，對土木很有興趣的他，平時還會觀摩其他怪手司機影片，並嘗試自拍怪手工作日誌影片，為公司經營Youtube頻道。

蔡父、翰樺營造公司負責人蔡協成說，「自己的零用錢自己賺」，開怪手雖要在烈日下工作、辛苦勞動，但這樣能讓兒子們知道賺錢很辛苦、早日自力更生，同時藉此鼓勵多方嘗試、找到自己的興趣。

蔡明翰（右）、蔡明樺（左）受父親蔡協成（中）鼓勵，年紀輕輕就考取怪手證照，投入怪手司機行列。（記者王善嬿攝）

蔡明翰、蔡明樺雙胞胎兄弟利用假日、寒暑假到工地開怪手打工。（記者王善嬿攝）

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