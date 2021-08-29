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    培養更多運動教練 中市運動局啟動專業研習列車

    培養更多的運動教練，中市府運動局啟動專業研習列車。（運動局提供）

    培養更多的運動教練，中市府運動局啟動專業研習列車。（運動局提供）

    2021/08/29 19:22

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中之光楊勇緯在東京奧運勇奪銀牌，中市府運動局啟動專業研習列車，培訓更多優秀技擊運動教練，營造良好場館運動環境。

    運動局指出，市府與台中市體育總會空手道委員會合作，首發於昨、今（29）兩日在弘光科技大學舉辦「110年台中市空手道B級教練講習暨A級教練增能研習」，邀請國際與國內資深裁判及多名專業講師。

    講授內容有最新空手道規則、武德素養、運動行銷與推廣、性別平等教育、運動傷害防護及空手道術科教學，希望增強空手道教練的專業技術，並導入品德觀念、性平觀念，提升台中教練與選手的各項能力，深化台中空手道教育。

    運動局李昱叡表示，感謝空手道委員會主委宋一信及總幹事宋以力的協助；他並以過去身為選手的心情，感謝在場所有教練辛苦栽培選手，期待未來台中選手能夠與中央連結，向下紮根，向上展望國際。

    另外，市府也與台中市體育總會跆拳道委員會，於台中市立自由車場舉辦「110年技擊運動教練增能研習活動」，包含與場館使用安全相關的公共意外責任險、商業登記、消費者保護法、建築物使用執照及公安申報、消防安全管理，以及教練專業課程。

    李昱叡表示，感謝跆拳道委員會主委王銘絹、總幹事黃陞國協助，此次增能研習與以往講習不同之處在於跨領域活動，結合產官學三方力量，共同打造研習課程。

    未來運動局將繼續推動相關增能研習活動，提升教練專業知能、培養心理健康及建立良好心理素質，共同促進台中技擊運動發展。

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