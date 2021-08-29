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    讓機車道「更柔軟」好騎 高雄市中林路將加鋪柏油

    高市養工處將在中林路機車道加鋪柏油。（記者王榮祥翻攝）

    高市養工處將在中林路機車道加鋪柏油。（記者王榮祥翻攝）

    2021/08/29 17:48

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市小港區中林路機車道原本為混擬土材，機車經過較易顛頗且噪音較大，高市工務局養工處爭取350萬元經費，將為2800公尺長的機車道加鋪柏油，讓路面行駛更舒適且減少噪音，預計9月1日起夜間施工、約10個工作天可完成。

    針對地方反映，在中林路騎自行路時感覺路不平，高市工務局蘇志勳今偕同養工處到場會勘，並徒步走完全程，決定加鋪柏油改善路面。

    養工處說明，中林路機車道為混凝土材質屬剛性路面，行駛上較容易顛頗且噪音較大，而一般柏油路面行駛舒適性佳且較少噪音，兩種材質路面差異大。

    養工處指出，中林路機車道規劃原為考量安全、讓機車與大車分流替代使用，由沿海三路至沿海四路、全長共2800公尺，屬臨海工業區權管。

    由於中林路原車道僅3米寬，汽機車混合行駛時機車容易發生危險，故於2002年、由市府協調臨海工業區在隔離綠帶，按原有地形設置2公尺寬混凝土路面機車及自行車專用道，目前整體混凝土鋪面仍完整。

    蘇志勳今與養工處同勘查路面狀況後，評估雖然混凝土鋪面仍完整，但為提升機車及自行車行駛舒適性和鋪面排水，請養工處以加鋪方式、舖設柏油柔性鋪面，提升道路品質；預計9月1日起夜間施工，約10個工作天，所需經費約350萬元，屆時請用路人配合相關交通指揮。

    高市工務局長蘇志勳今會勘中林路機車道，了解實際路況。（記者王榮祥翻攝）

    高市工務局長蘇志勳今會勘中林路機車道，了解實際路況。（記者王榮祥翻攝）

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