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    新北無新生掛0學校 仍有4校僅1位新生

    福連國小以浮潛課程聞名，吸引不少家長詢問。（新北市政府教育局提供）

    福連國小以浮潛課程聞名，吸引不少家長詢問。（新北市政府教育局提供）

    2021/08/29 17:19

    〔記者周湘芸／新北報導〕110學年度開學將至，新北市今年無0新生學校，僅1名新生則有4所國小。其中，連2年新生數掛0的福連國小，今年也有3位新生。校長梁均紘說，今年還有1位從台北市轉學來的6年級學生，希望在國小最後1年體驗特色課程。

    根據新北市教育局資料顯示，108學年度福連國小0位新生，柑林國小、猴硐國小、牡丹國小和大坪國小僅1位新生；109學年度濂洞國小、福連國小0位新生，福隆國小僅1位新生；110學年度罕見沒有0位新生學校，也無學校面臨併校，瓜山國小、濂洞國小、和美國小、十分國小僅1位新生。

    梁均紘表示，福連國小位處的貢寮區皆為自由學區，任何地方的學生都可來就讀，該校特有的浮潛、登山及童軍課程每年吸引不少家長詢問，但都因交通距離打退堂鼓，今年除了有3位新生，更有1位從台北市轉學來的6年級學生，該名家長表示，孩子希望在國小最後1年體驗都會區少有的特色課程。

    教育局國小教育科長林奕成表示，新北市110學年度整體新生數及班級數增加，主要與外移人口增加有關，但偏鄉具人口流失、產業結構等因素，學生數難以連帶提升，即便有某1年的新生數較以往多，也不代表整體少子化朝好的方向發展。

    林奕成指出，新北市輔導24所50人以下學校加入轉型計畫避免裁併，透過資源整合、特色課程朝實驗學校發展，如忠山國小105學年度僅53名學生，108學年度轉型實驗國小，至今學生數已破百人。轉型實驗學校需由各校提出相關計畫，以不同特色及發展主軸成立，在課程及制度上會更加彈性，對於都會區學生及家長產生吸引力。

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