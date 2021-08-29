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    竹縣台3線峨眉段設槽化線+防撞桿 防重機飆速車禍

    針對台3線新竹縣峨眉段89到90公里彎道多，重機車禍頻傳，公路總局新竹工務段已將北上車道改為1快1慢車道，在路中劃設槽化線並設置防撞桿，提醒用路人減速！（新竹工務段提供）

    針對台3線新竹縣峨眉段89到90公里彎道多，重機車禍頻傳，公路總局新竹工務段已將北上車道改為1快1慢車道，在路中劃設槽化線並設置防撞桿，提醒用路人減速！（新竹工務段提供）

    2021/08/29 16:21

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕浪漫大道台3線新竹縣峨眉段，在89到90公里路段彎道多，迄今已發生多起重型機車騎士的重大車禍，交通部公路總局和新竹縣政府會勘研議改善對策，已將北上車道改為1快1慢車道，在路中劃設槽化線並設置防撞桿，後續還將評估研議設置固定式測速照相桿，提醒用路人減速，以避免悲劇重演！

    縣府警察局表示，台3線因道路寬廣、彎道多，加上沿途風景秀麗，被視為「重機天堂」，其中，峨眉鄉89到90公里限速60公里，但因短短1公里路段就有5處彎道，吸引不少重機騎士以極速過彎來享受快感，卻也因此事故頻傳，常見超速摔倒、自撞護欄或是電桿，甚至直接與對向來車對撞等，造成人員死傷。

    警察局統計，台3線路新竹段從去年至今共發生169件交通事故，其中發生在彎道處就有35件，包含A1事故6件。其中，今年6月間，1名重機騎士在89公里處失控衝撞對向來車，彈飛倒地後，當場慘遭觀光巴士煞車不及輾斃。

    意外發生後，公路總局第一區養護工程處新竹工務段及縣府交通旅遊處、警察局派員現勘研議改善對策，結論建議在該路段設置中央分向島及設置測速照相等方式，預防重機飆速車禍。

    新竹工務段表示，8月中旬已斥資40萬元，將台3線89到90公里路段原本的雙線混合車道改為1快1慢車道，分向限制線（雙黃線）改為槽化線加防撞軟桿。

    警察局表示，警方不定時在台3線86到90公里編排測速勤務，每個月取締重機超速約50多件；除了公路總局的道路改善，後續交通隊也將評估研議設置固定式測速照相桿，以期降低肇事率。

    新竹縣政府警察局表示，警方不定時在台3線86到90公里編排測速勤務，加強宣導重機安全上路，同時也將評估研議設置固定式測速照相桿，以期降低肇事率。（竹縣警局提供）

    新竹縣政府警察局表示，警方不定時在台3線86到90公里編排測速勤務，加強宣導重機安全上路，同時也將評估研議設置固定式測速照相桿，以期降低肇事率。（竹縣警局提供）

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