日月潭農村祕境 南投水保局行銷搶國旅商機

日月潭水社綜合商場辦理「農萊」市集，推出手揉茶、手炒茶體驗活動。（水保局南投分局提供）

2021/08/29 08:01

〔記者張協昇／南投報導〕國內疫情趨緩，因應後疫情國旅市場商機，水土保持局南投分局28、29日兩天在日月潭水社綜合商場辦理「農萊」（Long Life）市集，除展售日月潭紅茶、烏龍茶為主的在地特色產物，也行銷日月潭周邊農村祕境美景遊程，盼藉此帶動復甦受疫情影響的相關產業。

水土保持局南投分局11年來積極輔導彰化、南投、雲林、嘉義中部4縣市農村轉型，結合旅遊市場，加強行銷在地特色農產業，並透過舉辦「農萊」市集展售活動與交流會議，供「農萊」夥伴展現自我的機會。此次與日月潭水社綜合商場合作辦理「農萊市集」，主要行銷日月潭紅茶、烏龍茶等地方特色產物，並推出手揉茶、手炒茶體驗活動，讓現場民眾認識台灣好茶，以及推廣日月潭周邊農村祕境美景遊程。

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活動請來農村小童與OPEN將到場以熱舞力挺小農，魚池鄉長劉啟帆也出席，2天的市集中，只要消費滿1200元即享有滿額抽好禮的活動，且贈送OPEN BIKE、產品折價券，由於國內疫情好轉，且適逢暑假結束前最後一個假日，吸引不少遊客選購。

水保局南投分局長陳榮俊指出，近期水保局也會持續在日月潭及清境農場辦理「農萊」市集或友善小農市集活動，除販售農產品外，因應後疫情國旅市場需求，也將推動親子旅遊模式的小眾精緻國旅，吸引親子及青年族群騎著OPEN BIKE，遊賞周邊農村社區祕境美景，深入產地購買最新鮮的農產品，相關訊息可上臉書「農村小童」、「農萊」粉絲專頁查詢。

水保局南投分局「農萊」市集活動，請來農村小童與OPEN將到場以熱舞力挺小農。（水保局南投分局提供）

「農萊）市集展售日月潭周邊農村在地特色產物。（水保局南投分局提供）

「農萊」市集協助行銷日月潭周邊農村花海美景等遊程。（資料照，記者劉濱銓攝）

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