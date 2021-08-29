南投星空驚見超大月亮 揭開溪頭迎星派對浪漫序幕

南投星空季之溪頭迎星派對活動，在與會人員點亮超大月亮造型藝術燈中揭開序幕，場面十分熱鬧。（南投縣政府提供）

2021/08/29 07:46

〔記者謝介裕／南投報導〕2021南投星空季之溪頭迎星派對開幕活動，昨晚在溪頭自然教育園區浪漫登場，在縣府觀光處長陳志賢及台大實驗林管理處副處長衛強帶領下，與會嘉賓一同點亮超大月亮造型藝術燈，宣布溪頭迎星派對正式啟動，歡迎全國各地民眾前來遊玩、探索星空，並一起品嘗在地美食。

南投縣政府觀光處長陳志賢指出，縣內仁愛鄉清境、鳶峰、合歡山、鹿谷鄉大崙山、溪頭、竹山鎮杉林溪、南投市猴探井等景點，因低光害非常適合觀星，縣府才積極將「星空產業鏈」經驗推廣到轄內各個適合觀星的場域。

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南投星空季第2波「溪頭迎星派對」，28日在溪頭自然教育園區展開，將進行為期1個月的「太極美地」觀星活動，期間每週六晚間7點到9點都會有音樂表演，並有觀星老師導覽，讓大家認識閃耀星光，並品嘗美味的在地美食，選購最好的茶葉及最有特色的農特產。

昨包括南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇、南投縣民宿觀光協會理事長彭成裕、太極美地發展協會張淑貞及溪頭福華渡假飯店、溪頭青年活動中心、溪頭教育中心、孟宗山莊大飯店、明山森林會館、溪頭夏緹飯店、金台灣山莊、米堤大飯店、溪部好呆庄、聽濤園、溪頭布拉格、森林邦以及杉林溪森林生態渡假園區等在地產、官、學界也都到場參與，場面十分熱鬧。

除此，「2021南投星空季」還舉辦IG攝影比賽，提供萬元住宿券等多項好禮，鼓勵大家為這片星空留下最美的紀錄，比賽時間從即日起，相關活動訊息可上FB樂旅南投粉絲專頁查詢。

南投星空季之溪頭迎星派對在浪漫樂聲中展開。（南投縣政府提供）

南投星空季之溪頭迎星派對活動，在與會人員點亮超大月亮造型藝術燈中揭開序幕，場面十分熱鬧。（南投縣政府提供）

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