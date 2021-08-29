為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    誇張！台中公辦重劃區遊憩設施未啟用就被支解

    議員何文海表示公辦重劃區遊憩設備遭到破壞，懷疑零件遭到有心人士拆下去變賣，市府應加強管理。（何文海提供）

    議員何文海表示公辦重劃區遊憩設備遭到破壞，懷疑零件遭到有心人士拆下去變賣，市府應加強管理。（何文海提供）

    2021/08/29 07:29

    〔記者唐在馨／台中報導〕明明是公辦重劃區，為什麼垃圾無人整理，連遊憩設備都被支解，有些零件也不見，民進黨議員何文海最近接獲民眾陳情，已完成配地的13期重劃出現上述情況，他要求地政局要重視，就算是未完工的重劃區也要好好管理。

    對此，地政局表示垃圾會馬上清除，而遊憩設備的確是市府裝好但還沒有啟用，遭到破壞可能是民眾所為，已要求廠商先收回未來再裝設，但何文海則懷疑是有心人士破壞拿零件去賣，要求市府重視。

    何文海表示，他近日接獲民眾申訴，在精誠南路路段，麻園頭溪上方的麻園第二橋旁，有垃圾以及枯枝落葉堆放已久，歷時多日無人整理，他親自前往勘查，發現不但的確有垃圾堆置，同一路段上，距離麻園第二橋十幾公尺處，竟有一處遊憩設施的元件遭人拆卸、破壞，肩關節康復器的旋轉輪通通放置在地上，兩座健騎機也沒有固定在設施上，根本無法使用。

    何文海說，現場可見螺絲以及墊片散落一地，有些零件也有缺失，懷疑可能遭有心人士拆去變賣，他表示，雖然十三期重劃還未完全完工啟用，但垃圾的堆放以及遊憩設施遭人破壞，是管理鬆散的結果，市府應加強管理。

    地政局則表示已針對現場做出處置，未來也會加強管理。

    議員何文海表示公辦重劃區遊憩設備遭到破壞，懷疑零件遭到有心人士拆下去變賣，市府應加強管理。（何文海提供）

    議員何文海表示公辦重劃區遊憩設備遭到破壞，懷疑零件遭到有心人士拆下去變賣，市府應加強管理。（何文海提供）

    議員何文海表示公辦重劃區卻現堆積垃圾無人管理，市府應加強管理。（何文海服務處提供）

    議員何文海表示公辦重劃區卻現堆積垃圾無人管理，市府應加強管理。（何文海服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播