誇張！台中公辦重劃區遊憩設施未啟用就被支解

議員何文海表示公辦重劃區遊憩設備遭到破壞，懷疑零件遭到有心人士拆下去變賣，市府應加強管理。（何文海提供）

2021/08/29 07:29

〔記者唐在馨／台中報導〕明明是公辦重劃區，為什麼垃圾無人整理，連遊憩設備都被支解，有些零件也不見，民進黨議員何文海最近接獲民眾陳情，已完成配地的13期重劃出現上述情況，他要求地政局要重視，就算是未完工的重劃區也要好好管理。

對此，地政局表示垃圾會馬上清除，而遊憩設備的確是市府裝好但還沒有啟用，遭到破壞可能是民眾所為，已要求廠商先收回未來再裝設，但何文海則懷疑是有心人士破壞拿零件去賣，要求市府重視。

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何文海表示，他近日接獲民眾申訴，在精誠南路路段，麻園頭溪上方的麻園第二橋旁，有垃圾以及枯枝落葉堆放已久，歷時多日無人整理，他親自前往勘查，發現不但的確有垃圾堆置，同一路段上，距離麻園第二橋十幾公尺處，竟有一處遊憩設施的元件遭人拆卸、破壞，肩關節康復器的旋轉輪通通放置在地上，兩座健騎機也沒有固定在設施上，根本無法使用。

何文海說，現場可見螺絲以及墊片散落一地，有些零件也有缺失，懷疑可能遭有心人士拆去變賣，他表示，雖然十三期重劃還未完全完工啟用，但垃圾的堆放以及遊憩設施遭人破壞，是管理鬆散的結果，市府應加強管理。

地政局則表示已針對現場做出處置，未來也會加強管理。

議員何文海表示公辦重劃區遊憩設備遭到破壞，懷疑零件遭到有心人士拆下去變賣，市府應加強管理。（何文海提供）

議員何文海表示公辦重劃區卻現堆積垃圾無人管理，市府應加強管理。（何文海服務處提供）

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