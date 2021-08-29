日月潭「侏儸紀公園」新賣點 3公尺高「竹暴龍來了…」

南投縣魚池鄉「侏儸紀公園」內的「竹暴龍」，高約3公尺，完工後立即吸引外界關注的目光。（圖由陳秋坤提供）

2021/08/29 07:11

〔記者謝介裕／南投報導〕「小心恐龍…」，日月潭美景遠近馳名，但周邊有處名為「侏儸紀公園」的秘境，外界鮮知，最近還驚見恐龍行蹤，不過在地民眾並不害怕，原來這是官民共同發揮創意完成的文創作品「竹暴龍」，瞬間，變成遊客前來打卡、拍照的新寵兒，為地方觀光帶來加分效果。

南投縣魚池鄉緊鄰日月潭的「澀水森林步道」，全長約3公里，從澀水社區信仰中心金天宮起點，來到末端的水上瀑布源頭山域，海拔高度也從4、500公尺一路攀升至800公尺左右，沿途除有豐富的濕地生態及瀑布美景以外，台灣桫欏、蛇木、鬼桫欏等蕨類，一棵比一棵巨大，又充滿原始的景觀，更是一絕，而有「侏儸紀公園」美譽。

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隨著疫情持續和緩，為凸顯園區特色，大雁村長陳秋坤及澀水社區志工們經過一番腦力激盪後，決定以當地竹子為材料打造「暴龍」圖騰意象，林務局南投林管處得知後，也十分支持，不但商請竹藝老師林群涵前來協助，還透過社區林業計畫補助經費，並歷時約一個半月的時間，總算於日前完成約3公尺高度的「竹暴龍」。

大雁村長陳秋坤說，「竹暴龍」編織前必須先將所須竹材砍除、切片再曬乾、去水，之後再依暴龍的頭、胸、腹、尾、四肢等身體各部位需求修剪竹條長短、粗細，光是砍下來的竹子就達40根，每根長度至少2公尺，若換算成竹條最少也1000條以上，製作過程雖辛苦，但包括他在內的社區志工個個甘之如飴，同時還打趣著說，此「竹暴龍」完成，也代表他們已學藝成功，未來打算再製作母恐龍、小恐龍等作品，並搭配地方特產日月潭紅茶，推出下午茶活動，讓園區更具可看性及賣點。

因此，社區民眾提醒前來遊玩的遊客，千萬不要被暴龍嚇到，其張口的造型，不是為了逞兇鬥狠，而是代表歡迎、打招呼之意，進而讓遊客體會有別於電影版「侏儸紀公園」的樂趣。

南投縣魚池鄉志工們在「侏儸紀公園」內打造「竹暴龍」情形。（圖由陳秋坤提供）

南投縣魚池鄉志工們在「侏儸紀公園」內打造「竹暴龍」情形。（圖由陳秋坤提供）

南投縣魚池鄉志工們在「侏儸紀公園」內打造「竹暴龍」情形。（圖由陳秋坤提供）

南投縣魚池鄉澀水森林步道密布巨大型蕨類，而有「侏儸紀公園」之名。（圖由陳秋坤提供）

南投縣魚池鄉「侏儸紀公園」濕地生態豐富，且環境優美。（圖由陳秋坤提供）

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