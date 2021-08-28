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    8/28本土零確診 北市時隔8週「81例確診降到剩1例」

    台北市衛生局發布北市疫情報告，從疫情爆發第27週起，就呈現逐週減少的趨勢，直到本週降到只剩1例。（衛生局提供）

    台北市衛生局發布北市疫情報告，從疫情爆發第27週起，就呈現逐週減少的趨勢，直到本週降到只剩1例。（衛生局提供）

    2021/08/28 18:55

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布，北市0本土案例、2例境外移入，其中1例從巴拿馬入境，為60多歲菲律賓籍船長，因有就醫需求經海巡署協助至淡水馬偕醫院就醫，到院前死亡採檢確診。北市衛生局晚間指出，日籍船公司已經授權由台北市的公司代為處理船務，因此確診個案列屬北市境外移入病例，該貨船在27日已駛離台北港。

    衛生局晚間發布「台北市疫情報告」，統計過去8週北市12行政區累積的確診案例，呈現逐週確診數下降的情形，7月4日至10日全市有81例確診、7月11至18日47例，到8月1至7日確診降到18例，到本週8月22日至28日確診僅剩下1例。

    衛生局提醒，高中以下學校即將在9月1日開學，家長與同學備妥口罩、隨身酒精瓶等防疫物資，出門前要量測體溫，如身體不適應主動告知學校，儘速就醫並在家休息。師生在學校期間除用餐及飲水外，應全程配戴口罩，減少觸摸口鼻，保持手部衛生。

    最後衛生局呼籲，目前仍維持疫情警戒標準為第二級，應落實個人衛生，勤洗手，注重呼吸道衛生與咳嗽禮節；維持社交距離、保持室內環境通風及加強環境消毒；如有防疫相關問題，可撥打疾病管制署1922或臺北市衛生局防疫專線23753782洽詢。

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