孩子1學期記26支警告擠不上鄰近高中 媽媽泣訴難以接受

何媽媽認為，孩子在學校被記這麼多警告，導師和校方理應通知家長處理。（取自大樹國中網站）

2021/08/28 18:46

〔記者許麗娟／高雄報導〕下週三就要開學了，家住高雄市大樹區的何媽媽說，近日天天以淚洗面，因為孩子高中分發到通車要1個多小時的楠梓高中，主因是國2下學期時遭記26支警告，造成多元發展分數僅拿36分，擠不上原本想讀的鄰近高中，認為學校當時沒盡到通知家長的責任，現在所有的委曲卻要他們吞。

何媽媽表示，孩子就讀大樹國中時，國2下學期因「打掃未盡責」總共被記了26支警告，直到國3上學期拿到成績單才嚇到被記這麼多，擔心自己畢不了業而去問老師怎麼辦，導師告知可幫同學消毒桌子抵過，結果擦到畢業也只抵了6支警告，因此滿分40分的多元發展成績僅拿到36分，導致原本想就近讀的文山考中沒上，而掉到楠梓高中。

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原本孩子也沒多想，但23日去新學校新生訓練回家後就哭了，因為單趟通車就要1個多小時，若搭不上車一定遲到，何媽媽說，孩子還心思細膩的算了一下，每天通車要花100多元，1學期要花家長2萬多元通車，和讀私立學校有什麼不一樣，因此不想去上學，讓她難過到每晚睡不著。

何媽媽說，孩子在校成績排名40多，原本依老師的說法，就近上文山高中應該沒問題，但光一個學期被記了26支警告，幾乎快3大過了，質疑學校為何沒有通知家長、沒有開任何一次檢討會，而且小孩又不是去學做清潔員的，他的工作是倒垃圾，也反應有做，質疑要做到什麼程度才要做盡責。

她近日向學校詢問，老師對於何謂「打掃未盡責」也沒有說清楚，只回應成績都有貼在聯絡簿給家長看，並說都有寄掛號信，但她發誓自己當時從未收到任何一封學校寄的掛號信。她也打電話到教育局詢問有無補救方法，但只說要了解後一直沒有結果，眼見就快開學了，想到就為孩子難過。

何媽媽說，她實在是求助無門，而且很徬徨，如果孩子因為沒做而履勸不聽，跟家長講也不聽而被記警告那就算了，結果不是，「而且這樣的警告量也太扯了」，這讓她心裡難以平衡。

對此，大樹國中校長趙莉霞表示，相關事情還在了解當中，會再聯繫導師了解情況，因為現在還在暑假期間，還要給相關處室一點時間，而且現在學生的新學校也已經分發了，要全盤性的了解，但一定會盡力處理。

高雄市教育局則回應，這是個案問題，要再了解，如果家長有正式的陳情，會依程序了解狀況，再把處理結果回覆給陳情人。

何媽媽指孩子在校成績不差，也有很多嘉獎，但因為被記太多警告，導致多元成續無法拿到滿分，最後沒辦法上離家近的高中。（讀者提供）

何媽媽出示孩子的獎勵明細，指國2下學期就被記了26支警告。（讀者提供）（記者許麗娟攝）

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