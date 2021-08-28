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    首屆台南國際音樂節9/25如期登場 嚴守防疫不開放獻花

    首屆台南國際音樂節9月25日如期登場，市府文化局祭出各項防疫措施防堵破口。（南市府提供）

    首屆台南國際音樂節9月25日如期登場，市府文化局祭出各項防疫措施防堵破口。（南市府提供）

    2021/08/28 17:17

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續穩定，市府決議首屆台南國際音樂節如期於9月25日至11月7日舉辦，文化局長葉澤山今（28日）於防疫記者會上說明相關防疫規範，戶外嚴格執行人流管制、劃設出入動線，室內採梅花座；表演及工作人員需至少施打第1劑疫苗，或提供表演前3天篩檢陰性證明，也呼籲民眾遵守各項規範、落實個人防疫措施。

    市長黃偉哲表示，台南國際音樂節如期舉行，讓音樂在「後疫情時代」中激勵、撫慰人心，共推出17場演出活動，表演地點涵蓋台南各特色景點，包括博物館、美術館、動物園、都會公園、古蹟區等都是表演場地，帶給觀眾不同的文化體驗。

    為了不讓音樂活動成為防疫破口，市府今天也宣布音樂節相關防疫規劃，除參與民眾需要配合實聯制、量體溫、配戴口罩以及手部清潔外。表演人員及工作人員則需要至少施打第1劑疫苗，或提供表演前3天之快篩或PCR檢測陰性證明。

    同時，戶外演出人流管制上限300人，須保持至少1公尺社交距離，同時也會規畫動線讓觀眾與演出人員進行分流，避免近距離接觸。室內座位則採梅花座，並採表演人員及觀眾動線分流管制。葉澤山強調，此次音樂節表演活動一律不開放觀眾獻花，也不開放表演者到台下進行互動，以落實分流及避免近距離接觸。「希望透過好的防疫措施，讓民眾安心參與國際音樂節盛會。」

    副市長趙卿惠也表示，這次的音樂節表演場地有精心安排，希望透過深入台南在地場域，可以產生更多在地的共鳴以及不同的文化激盪，例如在動物園中的音樂會，就非常令人期待，希望可以讓市民享受不同的音樂饗宴，在落實防疫及安全的前提之下，歡迎民眾共襄盛舉。

    首屆台南國際音樂節如期登場，表演者須施打疫苗或提供篩檢陰性證明。（南市府提供，圖為小提琴演奏家張睿洲）

    首屆台南國際音樂節如期登場，表演者須施打疫苗或提供篩檢陰性證明。（南市府提供，圖為小提琴演奏家張睿洲）

    首屆台南國際音樂節如期登場，市府文化局祭出各項防疫措施防堵破口。（南市府提供）

    首屆台南國際音樂節如期登場，市府文化局祭出各項防疫措施防堵破口。（南市府提供）

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