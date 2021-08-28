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    竹縣首辦原民樂舞人才培育開訓 10歲學員夢想與張惠妹同台

    新竹縣第1屆「舞動原鄉．傳唱故事」今天在原住民族文化教育產業推廣中心正式開訓，28名學員來自各地原鄉，年紀最小只有10歲，學員們現場載歌載舞，展現十足活力！（記者廖雪茹攝）

    新竹縣第1屆「舞動原鄉．傳唱故事」今天在原住民族文化教育產業推廣中心正式開訓，28名學員來自各地原鄉，年紀最小只有10歲，學員們現場載歌載舞，展現十足活力！（記者廖雪茹攝）

    2021/08/28 16:59

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府推動全台首個原住民樂舞展演培訓計畫，第1屆「舞動原鄉．傳唱故事」今天（28日）在原住民族文化教育產業推廣中心正式開訓，28名學員來自各地原鄉，年紀最小只有10歲，學員們現場載歌載舞，展現十足活力！

    原民會主委夷將‧拔路兒特地到場為學員加油、打氣；他表示，唱出自己母語的歌，才能讓文化傳承下去，原委會很樂意與新竹縣政府攜手推動原民人才培育、創業計畫。

    縣長楊文科表示，為培養原民樂舞人才，創新與傳承傳統文化，縣府辦理為期3年培訓認證課程，感謝原民會補助經費支持；首屆活動特地邀請尖石泰雅族的藝人溫嵐協助宣傳，並網羅強大師資陣容，包含金曲獎得主、劇場創辦人、知名網紅，以及金馬獎指定技術團隊等各界人才，帶領學員們提升自我競爭力。

    另外，該計畫今年度配合新竹縣原住民產業展銷中心「Wah！幾散竹東」活動，將安排學員上台表演，增加實戰經驗與提升知名度，並導入專業團隊，輔導原民青年創業或行銷諮詢。

    28名學員除了本地的竹東、尖石與五峰，更有來自桃園、台東原鄉，年齡最小的學員，是五峰鄉大隘村年僅10歲的林祖柔，她從小就對爵士鼓演奏展現強烈興趣；她說，希望培養舞台表演的膽量，夢想自己有一天可以與偶像張惠妹同台表演。

    目前在國立台北教育大學音樂系主修作曲的錢樵，期許藉由原民樂舞認證課程，獲得課堂外的樂舞知識與技能，未來能夠參與大型活動的演出，一起完成團體樂舞作品創作。

    新竹縣政府推動全台首個原住民樂舞展演培訓計畫，第1屆「舞動原鄉．傳唱故事」今天在原住民族文化教育產業推廣中心正式開訓。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府推動全台首個原住民樂舞展演培訓計畫，第1屆「舞動原鄉．傳唱故事」今天在原住民族文化教育產業推廣中心正式開訓。（記者廖雪茹攝）

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