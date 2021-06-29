為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    議員質疑新北確診者足跡疫調資料停在6/1 市府：特殊個案才公布

    張志豪呼籲市府公布確診者足跡疫調資料。（張志豪提供）

    張志豪呼籲市府公布確診者足跡疫調資料。（張志豪提供）

    2021/06/29 17:18

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市疫情嚴峻，新北市議員張志豪指出，全台各縣市都將COVID-19確診者疫調足跡上傳至疾管署官網，但疫情最嚴重的雙北，新北市資料停留在6月1日，似乎是蓋牌隱匿疫情，新北市衛生局長陳潤秋說，沒有社區感染疑慮時才會公布足跡，但在社區發生感染時，不明原因感染源到處都有可能，但如果有特殊個案時也會公布足跡。

    張志豪指出，新北市面對COVID-19的侵襲，針對確診者做疫調然後匡列、採檢，這是所有公共衛生專家大聲疾呼的SOP，尤其是疫情最嚴重的雙北，更應該詳實做好基本功。

    他指出，侯友宜口口聲聲的說有確實做疫調工作，但依據CDC的確診者足跡疫調資料，新北市停留在6月1日，如果市政府真的有確實做好疫調，只需要上傳到中央資料庫，讓民眾自行搜尋即可，不用每日召開記者會公布，以彰化白牌車司機和部桃醫院事件為例，都造成社區傳染的風險，但都是經過精準的疫調、匡列，還有後續的相關防疫作為，才把社區傳染風險降為零。

    陳潤秋說，每個確診者的疫調都有依中央規定上傳，但足跡公布是在沒有社區感染疑慮時，衛生局會公布足跡，提醒經過特定足跡的民眾以免被感染；但還在社區感染時，仍有一些不明原因感染源，以致無法界定區分被感染的區域，民眾應隨時隨地提高警覺，要自我保護。這待感染原因不明的個案持續減少，也沒有社區感染疑慮時，市府就會公布足跡提醒大家在經過這些地方要小心，但現況如果有特殊個案時也會公布足跡。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    祕魯祖孫確診疫調歸誰？ 中市府：按中央規定是屏縣
    2021/06/28 13:40

    祕魯祖孫確診疫調歸誰？ 中市府：按中央規定是屏縣
    昨才說公佈沒意義 柯文哲今鬆口：可公佈發病前3天足跡
    2021/06/25 17:28

    昨才說公佈沒意義 柯文哲今鬆口：可公佈發病前3天足跡

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    高雄新增病例傳播力強 足跡看這裡
    2021/06/25 16:42

    高雄新增病例傳播力強 足跡看這裡
    市議員爆北市府疫調未上傳「自行蓋牌」 黃珊珊：無人可蓋牌
    2021/06/24 20:45

    市議員爆北市府疫調未上傳「自行蓋牌」 黃珊珊：無人可蓋牌
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/29 15:52

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/29 10:10

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播