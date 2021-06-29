議員質疑新北確診者足跡疫調資料停在6/1 市府：特殊個案才公布

張志豪呼籲市府公布確診者足跡疫調資料。（張志豪提供）

2021/06/29 17:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市疫情嚴峻，新北市議員張志豪指出，全台各縣市都將COVID-19確診者疫調足跡上傳至疾管署官網，但疫情最嚴重的雙北，新北市資料停留在6月1日，似乎是蓋牌隱匿疫情，新北市衛生局長陳潤秋說，沒有社區感染疑慮時才會公布足跡，但在社區發生感染時，不明原因感染源到處都有可能，但如果有特殊個案時也會公布足跡。

張志豪指出，新北市面對COVID-19的侵襲，針對確診者做疫調然後匡列、採檢，這是所有公共衛生專家大聲疾呼的SOP，尤其是疫情最嚴重的雙北，更應該詳實做好基本功。

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他指出，侯友宜口口聲聲的說有確實做疫調工作，但依據CDC的確診者足跡疫調資料，新北市停留在6月1日，如果市政府真的有確實做好疫調，只需要上傳到中央資料庫，讓民眾自行搜尋即可，不用每日召開記者會公布，以彰化白牌車司機和部桃醫院事件為例，都造成社區傳染的風險，但都是經過精準的疫調、匡列，還有後續的相關防疫作為，才把社區傳染風險降為零。

陳潤秋說，每個確診者的疫調都有依中央規定上傳，但足跡公布是在沒有社區感染疑慮時，衛生局會公布足跡，提醒經過特定足跡的民眾以免被感染；但還在社區感染時，仍有一些不明原因感染源，以致無法界定區分被感染的區域，民眾應隨時隨地提高警覺，要自我保護。這待感染原因不明的個案持續減少，也沒有社區感染疑慮時，市府就會公布足跡提醒大家在經過這些地方要小心，但現況如果有特殊個案時也會公布足跡。

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