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    屏東爆首波本土Delta群聚飽受壓力 潘孟安：不甩鍋、不卸責

    潘孟安再次重申不甩鍋。（圖擷取自屏東縣長潘孟安臉書）

    潘孟安再次重申不甩鍋。（圖擷取自屏東縣長潘孟安臉書）

    2021/06/29 16:52

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣枋山鄉、枋寮鄉爆發印度Delta變異株本土群聚，縣府連日遭受極大壓力，屏東縣長潘孟安今天（29日）下午主持線上直播說明最新疫情時，再度重申，屏東縣疫調透明公開，不甩鍋、不卸責，希望網路柯南、事後諸葛們不要再以訛傳訛。

    屏東縣因一對自祕魯返台的台中市祖孫，到枋山鄉娘家居家檢疫，後續引發隔壁親戚以及計程車司機等一連串本土感染，研判境外移入與本土12例應均為印度Delta變異株；接著27日又傳隔壁鄉枋寮73歲果農與太太也確診，果農亦為Delta變異株，疫情擴大；台灣本土首波Delta群聚讓屏東縣飽受壓力。

    屏東縣長潘孟安今天（29日）表示，自疫情爆發以來，屏東縣政府一秉初衷，不管境外境內，精準疫調公開透明，甚至為了追溯來源追感染源，還請昆陽實驗室來做基因比對，因應所有的疫調，一直以來不甩鍋、不卸責，公開透明，也不口水，只流汗水。

    潘孟安也說，但這幾天很多網路柯南或事後諸葛，都非常多的質疑，我們還是要一秉初衷，昨天因應很多媒體的詢問，針對秘魯回鄉居檢的案例，有很多人提出很多的質疑，屏東縣的新聞單位也都做了相當說明，公布法規、絕不甩鍋、不卸責。

    潘孟安還表示，甚至竟有所謂專家說6月14日到22日完全沒有疫調，「我在這邊要鄭重駁斥，我們不管從縣境內外、國境外案例的，只要一接到通報，都如實的疫調」，也通報各單位及CDC、各縣市也通報，疫調時從確診者的說明中抽絲剝繭，從各軌跡中找出絲蛛絲馬跡，如實精準疫調，每個案例清清楚楚做說明，希望外界勿再以訛傳訛造成恐慌、轉移集點，模糊了防疫的相關措施。

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