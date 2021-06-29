Delta病毒入侵屏東！屏院法警押解人犯風險高 要求打疫苗

屏東地院法警防疫全副武裝管制進出人員。（記者李立法攝）

2021/06/29 16:51

〔記者李立法／屏東報導〕屏東Delta變種病毒疫情升溫，讓常要解送各地人犯的法警備感壓力，屏東院、檢法警因分屬不同行政體系，施打疫苗的速度明顯出現落差，院方除籲請中央儘快為基層法警注射疫苗加強保護力，並研議相關權宜措施，防止地方司法機關出現防疫破口。

檢方表示，有關起訴移審、聲請羈押及延長羈押人犯部分，若因個案須解送至院方，將儘速將人犯解交處理。

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屏東地方法院與地檢署配合疫情三級警戒暫停一般案件的庭訊，但遇重大或緊急事故須進行相關強制處分時仍得開庭，每天負責解送人犯的院檢法警屬於高風險族群，卻未能比照第一線執法人員列為疫苗優先施打對象，法務部為此爭取到檢察官、法醫及法警等接觸風險高人員進行注射，但屬於司法院的地院法警，卻望穿秋水，至今仍排不進施打順位。

屏東地院為基層法警請命，檢察官及法官也許可以視訊，但法警無從選擇，當人犯從檢方移審到地院時，對尚未施打疫苗的法警構成相當大壓力，若人犯須留置過夜，更增添院內防疫不確定性，為避免地方司法機關出現防疫破口，地院除籲請中央儘快為基層法警注射疫苗，並將研議權宜措施，降低被告或案件相關當事人在院檢移動過程中可能造成的風險。

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