為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    Delta病毒入侵屏東！屏院法警押解人犯風險高 要求打疫苗

    屏東地院法警防疫全副武裝管制進出人員。（記者李立法攝）

    屏東地院法警防疫全副武裝管制進出人員。（記者李立法攝）

    2021/06/29 16:51

    〔記者李立法／屏東報導〕屏東Delta變種病毒疫情升溫，讓常要解送各地人犯的法警備感壓力，屏東院、檢法警因分屬不同行政體系，施打疫苗的速度明顯出現落差，院方除籲請中央儘快為基層法警注射疫苗加強保護力，並研議相關權宜措施，防止地方司法機關出現防疫破口。

    檢方表示，有關起訴移審、聲請羈押及延長羈押人犯部分，若因個案須解送至院方，將儘速將人犯解交處理。

    屏東地方法院與地檢署配合疫情三級警戒暫停一般案件的庭訊，但遇重大或緊急事故須進行相關強制處分時仍得開庭，每天負責解送人犯的院檢法警屬於高風險族群，卻未能比照第一線執法人員列為疫苗優先施打對象，法務部為此爭取到檢察官、法醫及法警等接觸風險高人員進行注射，但屬於司法院的地院法警，卻望穿秋水，至今仍排不進施打順位。

    屏東地院為基層法警請命，檢察官及法官也許可以視訊，但法警無從選擇，當人犯從檢方移審到地院時，對尚未施打疫苗的法警構成相當大壓力，若人犯須留置過夜，更增添院內防疫不確定性，為避免地方司法機關出現防疫破口，地院除籲請中央儘快為基層法警注射疫苗，並將研議權宜措施，降低被告或案件相關當事人在院檢移動過程中可能造成的風險。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    都去過枋寮醫院！枋寮果農、秘魯祖孫、枋山果農就診時間序公布
    2021/06/29 16:07

    都去過枋寮醫院！枋寮果農、秘魯祖孫、枋山果農就診時間序公布
    Delta病毒接觸14秒就感染？ 張上淳：可能有其他場合的接觸
    2021/06/29 16:04

    Delta病毒接觸14秒就感染？ 張上淳：可能有其他場合的接觸

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    憂Delta變種病毒肆虐 日專家籲年輕人積極接種疫苗
    2021/06/29 15:47

    憂Delta變種病毒肆虐 日專家籲年輕人積極接種疫苗
    Delta群聚擴大 枋寮果農染印度變異株、太太今確診
    2021/06/29 14:41

    Delta群聚擴大 枋寮果農染印度變異株、太太今確診
    枋寮7旬果農也確定染Delta 陳時中：關聯感染源待確認
    2021/06/29 14:23

    枋寮7旬果農也確定染Delta 陳時中：關聯感染源待確認
    未及時發現兩老婦交談致Delta群聚？屏縣府：秘魯嬤自述遵守居檢規定
    2021/06/29 13:29

    未及時發現兩老婦交談致Delta群聚？屏縣府：秘魯嬤自述遵守居檢規定
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/29 15:52

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/29 10:10

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播