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    首頁　>　生活

    嘉市社福團體贈防疫物資關懷街友 歌手董育君驚喜現身

    嘉義市愛鄉慈善會理事長陳盈坤（左一）偕妻子（中），並邀請歌手董育君（右一）關懷街友。（記者王善嬿攝）

    嘉義市愛鄉慈善會理事長陳盈坤（左一）偕妻子（中），並邀請歌手董育君（右一）關懷街友。（記者王善嬿攝）

    2021/06/29 16:58

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕全國三級疫情警戒，嘉義市政府社會處了解，計約50名街友露宿在外，還有多名是新面孔，流動性大，今天與人安社會福利慈善基金會嘉義平安站、嘉義市愛鄉慈善會、嘉義城隍廟及嘉義市虎爺會行善團，除發送便當、飲料，還贈送COVID-19快篩劑、口罩等防疫物資，讓街友可自行快篩、做好防範，歌手董育君也受邀到場，有街友見狀開心歡呼。

    而街友施打疫苗部分，嘉義市政府社會處長林家緯說，已調查街友施打意願並造冊，由於嘉義市分配到的疫苗數量有限，考量疫苗數量、街友施打意願，待疫苗數量足夠，會鼓勵街友接種。

    愛鄉慈善會、嘉義城隍廟、嘉義市虎爺會行善團代表，今發送便當、飲料、口罩及禮券紅包等防疫物資給街友，並購買快篩試劑，提供街友一人一份，經市府人員示範使用後，交由街友自行篩檢。

    愛鄉慈善會理事長陳盈坤說，疫情嚴峻、全國防疫，除與嘉義城隍廟、嘉義虎爺會一同贈送防疫物資，也提供快篩試劑給街友快篩，避免成為防疫破口，愛鄉慈善會並提供便當、飲料，讓街友飽餐一頓。

    嘉義虎爺會理事長何照勇說，除捐贈街友快篩試劑、禮券，針對嘉義縣、市急難救助戶，6月21日起提供防疫物資、禮券供申請領取，花費至今已達約200萬元。

    歌手董育君說，疫情期間商演都取消、好幾個月沒收入，但有更多人需要幫助，她受愛鄉慈善會邀請，很高興有機會協助發送物資、盡一份力幫助街友。

    人安基金會嘉義平安站長黃宸宏表示，人安全台23處平安站自5月17日起，採預發泡麵、乾糧方式取代週一到週五自炊供餐，嘉義平安站還安置有8名街友，每月支出約20萬元。目前急需泡麵、調理包、罐頭、沖泡式飲品、罐裝食品、鋁箔包飲品、餅乾等即食品，以及口罩、酒精等防疫用品，需要各界伸出援手，支持人安平安站維持基本維生服務。

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    嘉義市政府今與4個社福團體贈送防疫物資，並提供快篩劑給街友篩檢。（記者王善嬿攝）

    嘉義市政府今與4個社福團體贈送防疫物資，並提供快篩劑給街友篩檢。（記者王善嬿攝）

    嘉義市政府人員示範使用快篩劑。（記者王善嬿攝）

    嘉義市政府人員示範使用快篩劑。（記者王善嬿攝）

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