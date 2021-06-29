疫苗接種後死亡通報增17例 已解剖44例結果出爐

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，武漢肺炎疫苗接種後死亡通報新增17例，相關死亡通報累計44例完成解剖，尚無與疫苗有關的個案。（指揮中心提供）

2021/06/29 16:37

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種後死亡通報新增14例，但另有3例是原通報危及生命與導致病人住院或延長病人住院時間，經追蹤後已轉為死亡事件，因此共計17例。相關死亡通報累計44例完成解剖，尚無與疫苗有關的個案。

莊人祥指出，新增疫苗接種後死亡通報14例，包含10例女性、4例男性，年齡介於56歲至89歲，其中9例75歲以上，為打疫苗後1天至11天發生。另有3例是原通報危及生命與導致病人住院或延長病人住院時間，經追蹤後已轉為死亡事件，合計17例有10例75歲以上、3例是機構住民、4例洗腎、13例有慢性病史。

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至於最新疫苗接種後通報死亡個案的解剖結果，莊人祥說明，至今累計44例完成解剖，33例為慢性病相關、1例吸入食物窒息、2例頸椎骨折、1例嗆噎窒息、1例顱內出血、2例疑似肺炎、2例泌尿道感染，另有2例死因待釐清須進一步檢驗。

指揮中心統計，目前疫苗接種累計196萬4592人次，包含AZ接種183萬9324人次、莫德納接種12萬5268人次，疫苗接種人口涵蓋率約8.20%。

目前累計240例接種後通報死亡個案，包含118例女性、122例男性，年齡為41至101歲間，其中186人為75歲以上長者，於AZ疫苗接種後當日至11日間發生。

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