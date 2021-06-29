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    西南風影響！5縣市大雨特報 慎防雷擊、強陣風

    中央氣象局在今（29）日下午4點50分，針對中南部5縣市發布大雨特報，提醒民眾外出要攜帶雨具。（圖取自中央氣象局）

    中央氣象局在今（29）日下午4點50分，針對中南部5縣市發布大雨特報，提醒民眾外出要攜帶雨具。（圖取自中央氣象局）

    2021/06/29 17:07

    首次上稿 15:57
    更新時間 17:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局在今（29）日下午4點50分，針對中南部5縣市發布大雨特報，提醒民眾外出要攜帶雨具。

    氣象局表示，受到西南風影響，易有短延時強降雨，今日南部地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾要注意雷擊及強陣風。

    大雨特報範圍有台中市、南投縣、台南市、高雄市以及屏東縣。

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