西南風影響！5縣市大雨特報 慎防雷擊、強陣風

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中央氣象局在今（29）日下午4點50分，針對中南部5縣市發布大雨特報，提醒民眾外出要攜帶雨具。（圖取自中央氣象局）
首次上稿 15:57更新時間 17:07
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局在今（29）日下午4點50分，針對中南部5縣市發布大雨特報，提醒民眾外出要攜帶雨具。
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氣象局表示，受到西南風影響，易有短延時強降雨，今日南部地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾要注意雷擊及強陣風。
大雨特報範圍有台中市、南投縣、台南市、高雄市以及屏東縣。
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