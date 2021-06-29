內行人曝關冷氣前開送風可防霉 引網友歪樓：我都講冷笑話比較省電

有網友分享實用技巧，表示自己會在開冷氣前，先將送風功能打開，也有網友說，在關冷氣前開30分鐘送風，還可以避免出風口發霉，然而，文章卻意外引起大批網友歪樓。（資料照）

2021/06/29 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日，疫情期間許多人在家遠端工作，冷氣使用率也跟著大幅提升，但長時間使用，電費累積下來，等拿到帳單時金額肯定相當可觀。有網友分享實用技巧，透露在關冷氣前開30分鐘送風，可以避免出風口發霉，然而，文章卻意外引起大批網友歪樓，有網友開玩笑，「我都先開個冷笑話，比較省電」。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發問，「你們開冷氣會先開送風嗎？還是直接開冷氣？」，並附上一張自家的冷氣機照。

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文章曝光釣出許多專業回應，「變頻的比較需要送風，壓縮機比較不會損壞，定頻的倒是不用太擔心送風問題」、「要吹先開冷氣，離開前再送風定時，散散管線裡的濕氣，不然容易有霉味」、「開冷氣，然後強力運轉，關掉前30分送風，不然出風口發霉」、「直接開冷氣 外加電風扇 這樣室內溫度才會降的比較快 壓縮機才不會一直轉」。

然而，文章卻吸引許多網友歪樓，紛紛開玩笑說，「我都是先跳求偶舞，在祭拜天地，最後才開冷氣」、「要先沐浴更衣，燒香禮佛，打禪靜坐，入定後就可以開冷氣了」、「先拿三柱香再擲筊，聖筊才能開」、「首先拿起很冰飲料再拿電視遙控器，坐在沙發上，最後把冷氣溫度調整到最低」。

有網友分享實用技巧，表示自己會在開冷氣前，先將送風功能打開，也有網友說，在關冷氣前開30分鐘送風，還可以避免出風口發霉，然而，文章卻意外引起大批網友歪樓。（圖擷取自臉書社團）

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