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    第1劑打殘劑第2劑怎麼辦？陳時中：打過就列入正式名單了

    指揮中心指揮官陳時中說，第一劑若打的是殘劑，那第二劑就會被列入預定接種名單，不需要繼續預約殘劑。（指揮中心提供）

    指揮中心指揮官陳時中說，第一劑若打的是殘劑，那第二劑就會被列入預定接種名單，不需要繼續預約殘劑。（指揮中心提供）

    2021/06/29 14:46

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心開放武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗殘劑供所有民眾預約接種，但有民眾擔憂，若第一劑接種的是殘劑，是否第二劑也只能預約殘劑？

    指揮中心指揮官陳時中說，第一劑若打的是殘劑，那第二劑就會被列入預定接種名單，不需要繼續預約殘劑，「但若想繼續預約殘劑，也不是不行」，他強調，預約都是開放的。

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