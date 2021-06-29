中油漏油污染擴大 海委會今開罰希望本週清畢

中油高雄大林廠海上輸油管日前發生破裂污染，時代力量立委陳椒華今質疑，相關單位對緊急因應力道不足夠，導致污染範圍擴散；台灣中油公司發言人張瑞宗再次為漏油事件向社會致歉（右下）。（翻攝自陳椒華記者會線上直播畫面）

2021/06/29 14:48

〔記者吳書緯／台北報導〕中油高雄大林廠海上輸油管日前發生破裂污染，污染範圍逐漸變大，目前已擴散至屏東恆春半島；時代力量立委陳椒華今質疑，相關單位對緊急因應力道不足夠，導致污染擴散範圍擴大，盼能盡快除污；海洋委員會海洋保育署表示，已要求中油加派人手在污染嚴重區塊，但中油昨未派足人力，今天會予以開罰，目前希望中油在本週清理完畢。

陳椒華今召開「622中油漏油事故 相關單位緊急應變不力？」線上記者會，並要請海委會海保署、經濟部、台灣中油等相關單位官員、代表等線上參與。

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陳椒華表示，22日發生漏油事故，中油表示23日能清理完海上油污，但並沒有依時完成，已超過一週，甚至油污漂到恆春半島，整個海洋生態來說是「生態浩劫」，也影響當地居民和漁民，整起事件顯示中油應變做得不好，政府相關緊急因應力道不足夠。

海委會海保署副署長宋欣真表示，22日3點接到通報、5點就成立應變小組，並通知鄰近縣市政府，而當天屏東環保局成立前進指揮所，海巡第一時間進行、掌握污染範圍，海保署在應變會議也要求中油依照緊急應變計畫處置，希望中油公司這個禮拜清理完成，並強調海保署在處理本次事件上「人力是足夠的」，屏東縣環保局也全力投入。

陳椒華詢問，有無要針對中油連續開罰，以及海保署預期幾天內可以除污完畢？宋欣真指出，昨天已要求中油加派人手，並在污染嚴重區塊加緊增派人力，但中油沒有達到要求，所以今天會開罰，但宋欣真未具體表態除污日期。

台灣中油公司發言人張瑞宗再次為漏油事件向社會致歉，強調目前基本原則是先清除油污、回復原狀，相關海域初步是沒有目視浮油，主要是岸際油污，中油將會讓岸際油污對墾丁珊瑚礁的影響降至最低，未來也會虛心檢討。

陳椒華質疑，中油去年也發生類似漏油事故，為何今年又發生一次，是不是維修管理或是檢查出問題？台灣中油大林廠儲運處處長宋智貴表示，去年出問題，都有做相關試驗，沒問題才會輸油，而浮筒蛇管都有定期限更換，中油都有做管控，這次蛇管斷裂，將會研究是哪一部份出問題，未來才會制定相關管控辦法，預防再突然發生問題。

內政部營建署墾丁國家公園管理處副處長許書國表示，已要求中油對海上除污要特別加強，避免油污又飄上岸，亦要求中油加強除污力道並加派人力，避免二次傷害，且不得使用油分散劑，鋪設吸油毯等。

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