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    國際資訊奧賽 我4代表1金3銀奪全球第5

    台灣參加2021年第33屆國際資訊奧林匹亞競賽，我4名高中代表拿下1金3銀成績，國際排名計算為第5名，參賽學生為張程凱（左起）、林秉軒、侯欣緯等，最右為培訓師資、台師大資工系副教授王宏倫。（圖由教育部提供）

    台灣參加2021年第33屆國際資訊奧林匹亞競賽，我4名高中代表拿下1金3銀成績，國際排名計算為第5名，參賽學生為張程凱（左起）、林秉軒、侯欣緯等，最右為培訓師資、台師大資工系副教授王宏倫。（圖由教育部提供）

    2021/06/29 14:05

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣參加2021年第33屆國際資訊奧林匹亞競賽，受疫情影響改為線上賽，教育部今公布結果，我4名高中代表拿下1金3銀成績，國際排名計算為第5名，展現學子資訊能力。

    教育部表示，今年賽事由新加坡主辦，受疫情影響改為線上賽，各國自行建置場地、訓練監考人員等，台灣由國內10多名大學教授負責今年度培訓，並從4034名高中生中選出4人代表台灣參賽，28日傳回捷報，共1金3銀成績，國際排名以獎牌積分計算拿下全球第5名。

    台灣成績方面，教育部統計，由台北市建國高中學生林秉軒拿下1面金牌（個人排名第27名），其他3人則奪下銀牌，有師大附中學生侯欣緯（個人排名第33名）、竹科實中學生劉恩溢（個人排名第38名）及建中學生張程凱（個人排名第39名）等。

    教育部表示，為獎勵優秀學生，國際奧賽獲獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系，而金牌另可得20萬元獎金、銀牌則有10萬元；明年度賽事將在印尼舉辦，將持續選訓優秀學生參與，培育更多國際資訊人才。

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