英國研究輝瑞、AZ疫苗混打效果佳 醫師這麼說

衛福部草屯療養院醫師沈政男引用醫學期刊《Lancet》關於疫苗保護力的文章，認為中和力越好的疫苗，面對變異株就越顯重要。（記者佟振國翻攝沈政男臉書）

2021/06/29 14:05

〔記者佟振國／南投報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒一變再變，各廠牌疫苗保護力也出現不確定性，目前英國最新研究以BNT與AZ疫苗混合接種效果顯著；衛福部草屯療養院醫師沈政男則舉醫學期刊《Lancet》關於疫苗保護力的文章，認為中和力越好的疫苗，面對變異株就越顯重要，AZ混BNT比2劑BNT更強大，也推估AZ和莫德納的混打應具可行性，但是目前政府仍未開放混打。

沈政男在臉書發文表示，根據最新的醫學期刊《Lancet》刊載，2劑AZ與2劑BNT對各種病毒株的中和力，也就是抗體把病毒吃掉的能力，可清楚發現2種疫苗的中和力對變異株明顯下降；最近蘇格蘭也做出實際世界的類似數據，也就是2劑BNT比2劑AZ，在Delta變種保護力上是73％比60％，可見中和力數據對於Delta變種依然適用，AZ疫苗遇到Delta變種下降最多，降到科興疫苗等級，至於2劑BNT仍能大略挺住。

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至於「Lancet」另一篇文章則以只打1劑AZ與AZ加BNT進行比較，而其文獻列舉提出，2劑AZ與2劑BNT的中和抗體結果，再經對照相關數據可發現，AZ加BNT混打比打2劑AZ、甚至2劑BNT產生更高中和抗體效價。

沈政男認為研究數據可看出混打有可能比打2劑BNT的保護力更強大，國內現有AZ、莫德納疫苗，若從BNT推估莫德納疫苗，AZ與莫德納混打應具可行性，但國內基於欠缺混打臨床實證，目前仍無未開放混打。

衛福部草屯療院醫師沈政男今在臉書發文針對疫苗混打表達看法。（記者佟振國翻攝沈政男臉書）

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