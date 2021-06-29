為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲林蔬果打包落實防疫 確保「零污染」

    雲林蔬果打包落實防疫，確保蔬果「零污染」。（資料照）

    雲林蔬果打包落實防疫，確保蔬果「零污染」。（資料照）

    2021/06/29 14:02

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣是全國最大的蔬菜產區，供應全國超過1/3以上蔬菜，為落實防疫，上週已完成西螺果菜市場批發市場、集貨場人員及往返北農果菜市場高風險族群367人快篩作業，結果均為陰性，並針對快篩陰性有意願施打疫苗人員即時施打疫苗，總計共有323人完成疫苗施打作業。

    針對縣內供應各大超市及大賣場通路業者及包裝場，雲林縣府也積極輔導加強相關防疫措施，除維持蔬菜的穩定供應，更要讓全國的民眾吃得健康又安心，今天雲林縣長張麗善、農業處長吳芳銘前往訪視太陽生鮮農產公司和漢光果菜生產合作社，了解其包裝場運作的流程及防疫作為，在疫情期間，為全國民眾食的安全加強把關，確保雲林蔬果「零污染」

    吳芳銘表示，台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，病毒在菜體表面殘存時間短，要透過蔬菜包裝傳播病毒不太可能，因為病毒傳染途徑主要還是因人與人傳染引起的隱性小群聚。

    吳芳銘指出，從先前各地市場攤商傳出的確診案例可以得知，主要是因人與人聚集，如果交易時剛好沒戴口罩，接觸到眼口鼻，更增加感染風險，跟所賣的是菜、是肉、是魚沒關係；此外，國衛院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師郭書辰也表示，尚無因蔬果或蔬果包裝而染疫的案例。蔬果在運送過程的溫度、狀況，對病毒來說並非適合生存的環境。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    三級警戒延長 中市監理站7月暫停部分服務
    2021/06/29 12:05

    三級警戒延長 中市監理站7月暫停部分服務
    錄影前都要快篩一次！女星狂打噴嚏流淚：比驗孕還緊張
    2021/06/29 10:39

    錄影前都要快篩一次！女星狂打噴嚏流淚：比驗孕還緊張

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    1週住7間旅館！中壢確診者「行業特別」網熱議 神秘職業曝光
    2021/06/29 00:18

    1週住7間旅館！中壢確診者「行業特別」網熱議 神秘職業曝光
    中國醫大研究發現戒酒用藥「雙硫侖」 能抑制武肺病毒感染率
    2021/06/28 22:41

    中國醫大研究發現戒酒用藥「雙硫侖」 能抑制武肺病毒感染率
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/29 14:05

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/29 10:10

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播