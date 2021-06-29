雲林蔬果打包落實防疫 確保「零污染」

雲林蔬果打包落實防疫，確保蔬果「零污染」。（資料照）

2021/06/29 14:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣是全國最大的蔬菜產區，供應全國超過1/3以上蔬菜，為落實防疫，上週已完成西螺果菜市場批發市場、集貨場人員及往返北農果菜市場高風險族群367人快篩作業，結果均為陰性，並針對快篩陰性有意願施打疫苗人員即時施打疫苗，總計共有323人完成疫苗施打作業。

針對縣內供應各大超市及大賣場通路業者及包裝場，雲林縣府也積極輔導加強相關防疫措施，除維持蔬菜的穩定供應，更要讓全國的民眾吃得健康又安心，今天雲林縣長張麗善、農業處長吳芳銘前往訪視太陽生鮮農產公司和漢光果菜生產合作社，了解其包裝場運作的流程及防疫作為，在疫情期間，為全國民眾食的安全加強把關，確保雲林蔬果「零污染」

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吳芳銘表示，台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，病毒在菜體表面殘存時間短，要透過蔬菜包裝傳播病毒不太可能，因為病毒傳染途徑主要還是因人與人傳染引起的隱性小群聚。

吳芳銘指出，從先前各地市場攤商傳出的確診案例可以得知，主要是因人與人聚集，如果交易時剛好沒戴口罩，接觸到眼口鼻，更增加感染風險，跟所賣的是菜、是肉、是魚沒關係；此外，國衛院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師郭書辰也表示，尚無因蔬果或蔬果包裝而染疫的案例。蔬果在運送過程的溫度、狀況，對病毒來說並非適合生存的環境。

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