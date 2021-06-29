為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭外海規模4.9地震 最大震度3級

    今下午1點30分左右，東北外海發生芮氏規模4.9地震。（圖擷自中央氣象局）

    今下午1點30分左右，東北外海發生芮氏規模4.9地震。（圖擷自中央氣象局）

    2021/06/29 13:50

    〔即時新聞／綜合報導〕今（29日）下午1點30分左右，東北外海發生芮氏規模4.9地震，地震深度67公里，宜蘭縣最大震度3級，花蓮縣、台北市最大震度2級。

    中央氣象局觀測資料顯示，今年第49號顯著有感地震發生在今下午1點30分，這起芮氏規模4.9地震震央位置在北緯24.52度，東經122.21度，宜蘭縣政府東偏南方51.3公里，即在東部海域。

    宜蘭市最大震度3級，武塔、南澳、澳花等地2級；花蓮西寶、台北市信義區2級，其他地區1級。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    地牛翻身！花蓮秀林鄉規模4.7地震 多地區有感 最大震度4級
    2021/06/28 17:26

    地牛翻身！花蓮秀林鄉規模4.7地震 多地區有感 最大震度4級
    劇烈搖晃！花蓮秀林規模4.9地震 4縣市測得4級震度
    2021/06/23 14:07

    劇烈搖晃！花蓮秀林規模4.9地震 4縣市測得4級震度

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    土耳其今晨發生芮氏規模5.9地震 深度僅2公里
    2021/06/22 08:13

    土耳其今晨發生芮氏規模5.9地震 深度僅2公里
    地牛翻身！花蓮地區規模4.9有感地震 最大震度4級
    2021/06/20 23:00

    地牛翻身！花蓮地區規模4.9有感地震 最大震度4級
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/29 14:05

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/29 10:10

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播