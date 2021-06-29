宜蘭外海規模4.9地震 最大震度3級

今下午1點30分左右，東北外海發生芮氏規模4.9地震。（圖擷自中央氣象局）

2021/06/29 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕今（29日）下午1點30分左右，東北外海發生芮氏規模4.9地震，地震深度67公里，宜蘭縣最大震度3級，花蓮縣、台北市最大震度2級。

中央氣象局觀測資料顯示，今年第49號顯著有感地震發生在今下午1點30分，這起芮氏規模4.9地震震央位置在北緯24.52度，東經122.21度，宜蘭縣政府東偏南方51.3公里，即在東部海域。

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宜蘭市最大震度3級，武塔、南澳、澳花等地2級；花蓮西寶、台北市信義區2級，其他地區1級。

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