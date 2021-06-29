疫情中的小確幸！ 豆子埔溪畔喜見五色鳥育雛、築巢

新竹縣縣鳥～五色鳥的親鳥捕捉昆蟲後返巢哺餵雛鳥。（記者黃美珠攝）

2021/06/29 13:55

〔記者黃美珠／竹北報導〕目前正值新竹縣縣鳥「五色鳥」的繁殖期，在竹北市、縣治區的豆子埔溪畔就可看到牠們忙著築巢、育雛的身影，近到只要「仰頭45度角」就可看見！疫情嚴峻期間，消息傳開後，猶如陰霾中的一道曙光，吸引不少人戴上口罩，藉著運動之名，實際前往一探，希望能一睹其風采。

「不是在山上才能看到！？」、「怎麼可能這麼近？」乍聞五色鳥就在自己的生活圈內為鄰，很多竹北市民都難以置信。

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在縣府的停車場，還有好心人把五色鳥枯乾、自然斷落的舊巢纏綁在樹身上，希望引牠們「鳳還巢」，再來養育下一代。

根據資料顯示，五色鳥已被正名為「台灣擬啄木」，是台灣特有的鳥類，儘管身上有黑、紅、黃、藍、綠5種斑斕色彩，奪目到被戲稱為「花和尚」，但因牠隱身於樹梢，反成絕佳保護，所以一般人通常只聽到牠們急促如木魚敲打般的鳴叫聲，很少人會注意到牠們的身影。

每年4到8月是牠們的繁殖期，尤其以6、7月為高峰，所以最近在豆子埔溪畔，才會被人發現牠們忙著啄洞築巢、或是育雛的可愛模樣。

邱姓建築師說，他觀察發現五色鳥似乎專找略微乾枯、不是那麼強韌的樹幹築窩，有的窩還會傳出雛鳥的鳴聲，最特別的是，這些五色鳥的巢竟然親人到不過1層樓的高度，只要有心且有緣的人就可以看到牠們的身影。這讓以前習慣邊走路運動邊低頭的他，現在走在豆子埔溪畔都變成了「45度角」地拉長脖子。

他另也發現五色鳥原本是「素食主義」者，到了繁殖期竟然一改平日以果實為主的覓食習性，改抓蝴蝶等昆蟲哺餵雛鳥，應該是要補充蛋白質好讓小鳥長大。

新竹縣縣鳥～五色鳥的親鳥捕捉昆蟲後返巢哺餵雛鳥。（記者黃美珠攝）

新竹縣縣鳥～五色鳥的親鳥捕捉昆蟲後返巢哺餵雛鳥。（記者黃美珠攝）

五色鳥儘管體色艷麗，但是棲在樹梢卻成了絕佳保護色。（記者黃美珠攝）

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