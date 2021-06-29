北屯確診家族的李姓大兒子6/25康復出院

北屯確診家族的李姓大兒子（右2），25日康復出院。（台中醫院提供）

2021/06/29 11:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中北屯累計21人確診的家族群聚案，其中大兒子李先生經過台中醫院的近一個月的細心照顧下，25日抗「疫」成功出院了。

北屯家族群族確診，讓一整個家族承受極大的壓力，確診者老夫婦已過世，在台中醫院治療的大兒子幸好康復出院。

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台中醫院感染科醫師梁麗穎醫師表示，其實李姓大兒子病情一度不樂觀，在5月28日確診後隨家人入住集中檢疫所，5月底開始出現腸胃不適狀況，6月3日傍晚血氧濃度突然急遽下降至80%左右，檢疫所護理人員緊急後送台中醫院治療。

經X光檢查後，發現李姓大兒子雙肺葉已浸潤，肺部呈現發炎狀態，緊急使用抗病毒及抗發炎藥物治療，同時鼓勵李姓大兒子趴睡，以降低其呼吸不適之症狀。

在台中醫院醫療團隊悉心照料下，約10天左右，肺炎症狀已漸緩解，血氧濃度也恢復至95%以上；持續治療及觀察幾週後，身體狀況恢復良好，順利於6月25日解除隔離出院。

梁麗穎表示，康復出院的李先生，走路還是會有點喘，也提醒他要自備血氧機隨時監測血氧濃度，並備好氧氣瓶，一旦有狀況，隨時可以先自救。也呼籲所有解除隔離的民眾，在自主健康管理期間，注意保持社交距離，並且配戴口罩，落實手部衛生，還是可以恢復到正常的生活。

李姓大兒子走出負壓隔離病房，深深一鞠躬感謝醫護人員的細心照護。出院的日子剛好是他逝世父親生日，前來接李先生出院的李太太感性提到，今天能夠一家團圓，是在天上的公公給他們最好的紀念及祝福。

李姓大兒子表示，台中醫院醫護人員對他關懷備至，每天都會與他聊天鼓勵他，讓他相當感動，身體狀況也漸入佳境。但在治療過程中，得知年邁的雙親不敵疫情撒手人寰，好幾日他都難過得偷偷掉眼淚，遺憾連父母最後一面都無法見到！身心飽受煎熬，但他相當堅強，家人也透過視訊給予支持，最終抗疫成功，順利出院。

他表示，整個家族因為籠罩在疫情陰影下，父母接連過世，對他們都是難以承擔的痛，沒有人願意染疫，期盼社會不要對他們貼標籤，以異樣眼光看待他們。

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