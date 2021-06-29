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    3縣市大雨特報 中南部強降雨、花東高溫破36度

    中央氣象局指出，今天（29日）西南風影響，易有短延時強降雨，台南至屏東地區有局部大雨發生的機率。（資料照）

    中央氣象局指出，今天（29日）西南風影響，易有短延時強降雨，台南至屏東地區有局部大雨發生的機率。（資料照）

    2021/06/29 06:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（29日）西南風影響，易有短延時強降雨，台南至屏東地區有局部大雨發生的機率，氣象局於台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。此外，東南部地區有焚風發生的機率，中午前後花蓮縣縱谷、台東縣地區高溫達36度左右。

    氣象局表示，今天西南風仍強，苗栗以南容易有間歇性的陣雨或雷雨，尤其中南部出現短延時強降雨及局部大雨的機率高，北部及東半部大多為多雲到晴，午後局部地區有短暫雷陣雨並伴隨較大雨勢，東北部午後降雨機率相較昨天提高不少。溫度方面，中南部高溫在31度左右，北部及東半部約32至34度，花蓮縱谷及台東仍有36度左右高溫發生的機率，東南部有機會出現焚風。

    氣象局預估，週三（30日）西南風增強，南部地區容易有陣雨或雷雨，苗栗以南地區也有局部短暫陣雨或雷雨，留意中南部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    溫度方面，中南部高溫約31度左右，北部及東半部地區則高溫炎熱，局部地區甚至有36度以上高溫；由於西南風的強度、帶來的水氣多寡仍有不確定性，請多留意氣象局發布的最新天氣資訊。

    空氣品質方面，29日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    30 - 37 29 - 35 30 - 35 30 - 38

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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