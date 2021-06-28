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    週二中南部雨多！北、東悶熱 東南部防焚風

    明天中南部易有短延時強降雨，其他地方多為多雲到晴，午後注意雷陣雨。（記者叢昌瑾攝）

    明天中南部易有短延時強降雨，其他地方多為多雲到晴，午後注意雷陣雨。（記者叢昌瑾攝）

    2021/06/28 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕明天（29日）天氣仍為西南風環境，中南部易下雨，要留意發生大雨，其他地區大致多雲到晴，午後留意雷陣雨，東南部注意焚風。週四西南風逐漸減弱，慢慢轉為夏季天氣，各地天氣變熱多雲到晴。

    中央氣象局預報，明天因西南風影響，苗栗以南仍易有間歇性的陣雨或雷雨，中南部出現短延時強降雨及局部大雨的機率仍較高，請多留意，其他地區大多為多雲到晴，午後局部地區有短暫雷陣雨並伴隨較大雨勢，山區機率較高。

    溫度方面，中南部高溫在31度左右，北部及東半部約32至34度，花東縱谷一帶仍有36度左右高溫出現的可能，東南部有機會出現焚風，天氣悶熱請多補充水分。低溫方面，北部約28度，其他地區約26、27度。

    氣象局預測，週四、週五（7月1日、2日）西南風稍減弱，各地大多為多雲到晴，水氣明顯減少，週六至下週一高壓勢力增強，天氣更加穩定，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    天氣風險公司則預測，週一到週三仍為西南風環境，中南部仍有較大雨勢，但水氣慢慢減少，預測週四太平洋高壓西伸籠罩台灣，轉變為夏季天氣，相較中南部近日多雨天氣，天氣變得非常炎熱，請民眾注意。

    紫外線方面，花蓮縣、台東縣為「危險級」，新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、屏東縣、連江縣、金門縣及澎湖縣為「過量級」，其他縣市為「高量級」。

    空氣品質方面，據環保署資訊，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖均為「良好」等級。

    氣象局提醒，西南風偏強，東南部（含綠島、蘭嶼）、台中以北、基隆北海岸、恆春半島及金門、馬祖易有8到9級強陣風，大台北地區陣風也較強，請多加留意。

    溫度方面，中南部高溫在31度左右，北部及東半部約32至34度，花東縱谷一帶仍有36度左右高溫出現的可能。低溫方面，北部約28度，其他地區約26、27度。（圖擷取自中央氣象局）

    溫度方面，中南部高溫在31度左右，北部及東半部約32至34度，花東縱谷一帶仍有36度左右高溫出現的可能。低溫方面，北部約28度，其他地區約26、27度。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，花蓮縣、台東縣為「危險級」，新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、屏東縣、連江縣、金門縣及澎湖縣為「過量級」，其他縣市為「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，花蓮縣、台東縣為「危險級」，新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、屏東縣、連江縣、金門縣及澎湖縣為「過量級」，其他縣市為「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖均為「良好」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖均為「良好」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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