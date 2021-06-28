金門將獲配5040劑莫德納疫苗 7/2起施打時間、地點看這裡

金門預計二日啟動莫德納疫苗接種作業。（資料照 記者吳正庭攝）

2021/06/28 20:44

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，獲中央撥配莫德納疫苗5040劑，預計7月2日起採雙軌制，分別在衛福部金門醫院、4大接種站開打，服務的對象包括地區65歲以上長者、孕媽咪及第1至5類、第7類及第9類。

縣府表示，這波獲中央撥配的莫德納疫苗共5040劑，中央預計7月1日送達金門，縣府將採雙軌制，從7月2日起開打，預計3天施打完畢。

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縣府指出，「第一軌」施打地點將重新啟動位於金城鎮、金寧鄉、金湖鎮、金沙鎮的4座大型接種站，為地區65歲以上長者服務，離島小金門（烈嶼鄉）由當地衛生所專責。「第二軌」對象為孕媽咪及第1至5類、第7類及第9類，前往衛福部金門醫院預約。

縣長楊鎮浯說，莫德納疫苗的保存期限較短，決定再度啟用4大接種站，加快施打作業，提高地區覆蓋率。

此外，縣府今天開放第10類（50歲至64歲）施打疫苗對象，九家合約院所共計接種525人，包括最近3天也幾乎被約滿，衛生福利部金門醫院更加開門診，預約情形踴躍。

楊鎮浯再次向鄉親喊話，不管是莫德納、AZ疫苗，打疫苗對自身、對周邊、對金門都是一種保障，籲請鄉親踴躍接種。

縣衛生局表示，中央分配莫德納的數量有限，接種率不易估算，若在第一波符合資格的鄉親沒打到不必擔心，中央會視金門接種情形進行第二階段約2660劑的分配量。

縣府表示，會視中央提供的疫苗期程、數量、優先接種對象接種情形及國內外疫情現況，隨時滾動調整開放接種對象。

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金門縣六十五歲以上長者自七月二日起三天，在四大接種站及烈嶼鄉衛生所施打疫苗。（金門縣政府提供）

衛福部金門醫院七月二日起接受孕媽咪等人員接種莫德納疫苗。（金門縣政府提供）

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