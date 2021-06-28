全台首見！「黑背三趾翠鳥」受傷，獸醫檢傷照護10多天野放。（桃園市野鳥協學會提供）

2021/06/28 20:24

［記者李容萍／桃園報導］桃園市野鳥學會非營利野生動物診所日前接獲民眾有鳥兒受傷的通報，救傷義工前往桃園市龜山區與新北市林口區接回後，發現這是1隻與眾不同的翠鳥，經上網查閱確認是全台首見的黑背三趾翠鳥，可能遠自印度或東南亞飛來台灣，雖然鳥會非營利野動診所配合三級警戒防疫，分流上班，但還是給這位折翅嬌客無微不至的照護，經獸醫師檢傷細心照護10多天，將牠野放回大自然。

桃園市野鳥學會表示，常在台灣乾淨溪流或埤塘出現的普通翠鳥俗稱釣魚翁，全身湛藍色羽毛配上一支黑黑的大嘴，專門在岸邊或樹枝上等著抓魚吃；黑背三趾翠鳥明顯小了一號，顏色卻更為鮮艷，平均長度為13 cm，腹部黃色，背部為黑色帶亮藍色斑，長長的鳥喙則是鮮明的大紅色，腳只有三爪，前二後一，與普通翠鳥有四爪不同，才區分為三趾翠鳥屬。

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獸醫師吳珈瑩表示，剛接到這隻黑背三趾翠鳥時，顯得緊張和不安，牠可能是撞到窗戶造成左翅骨折，所以在檢查和治療時都必須快速進行，由於該翠鳥不會自然進食，因此她以乳鼠餵食，經過10多天療養後已復原，並評估已達野放標準後，透過野鳥學會找了一個人為干擾較少的溪流地帶將牠野放，繼續黑背三趾翠鳥在台灣的奇幻漂流之旅。

依據中華民國野鳥學會出版的2020台灣鳥類名錄所記載，三趾翠鳥於當年才拆分為赤背及黑背三趾翠鳥兩種，其中赤背在台澎地區為迷鳥，黑背則僅在馬祖為迷鳥，全台其他地區都未曾有出現的紀錄，可見台灣並非是三趾翠鳥的活動範圍，不過在印度和東南亞地區的低地森林分佈則相當廣泛，至於是怎麼靠著小小的翅膀來到台灣，目前仍是個謎。

全台首見！「黑背三趾翠鳥」受傷，獸醫檢傷照護10多天野放。（桃園市野鳥協學會提供）

恢復生氣的「黑背三趾翠鳥」被野放至大自然。（桃園市野鳥協學會提供）

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