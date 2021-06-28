基隆逸嘉長照中心8住民明返回 林右昌：最高標準照顧

基隆市逸嘉老人長期照顧中心6月15日將住民遷出，機構清艙大消毒後，明天（29日）共有8位被列為綠區的住民，將返回逸嘉長照中心，基隆市長林右昌今日下午視察後，他叮囑工作人員，用最高標準照顧好住民的健康。（圖為基隆市政府提供）

2021/06/28 19:17

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市逸嘉老人長期照顧中心6月15日將住民遷出，機構清艙大消毒後，8位被列為綠區的住民明天（29日）將返回長照中心；基隆市長林右昌今日下午率領社會處長吳挺鋒等人前往視察，林右昌叮囑工作人員，用最高標準照顧好住民的健康。

林右昌說，由於逸嘉老人長期照顧中心明天即將有8位綠區的住民要回來入住，因此他特別來查看現場的整備狀況，這段時間，包括社政跟醫政單位還有業者，針對整體環境進行全面整頓、整理及全面清消，希望提供符合防疫要求的環境，重新收容之前的住民。

請繼續往下閱讀...

林右昌除了肯定業者的用心，並表示市府疾管單位也會介入進行管控跟要求，希望未來所有的工作人員都能夠用最高的標準，保護好長照中心，也照顧好住民的健康。

長照協會常務監事施冠榮表示，由於逸嘉老人長期照顧中心工作人員目前都還在匡列中，後續各項行政作業以及相關物資補給，會由市府社會處以及長照協會來共同協助，不管是民生物資或防疫物資，完全都不用擔心。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

基隆市逸嘉老人長期照顧中心6月15日將住民遷出，機構清艙大消毒後，明天（29日）共有8位被列為綠區的住民，將返回逸嘉長照中心；逸嘉老人長期照顧中心已經將舊有設備丟棄，機構內大消毒，希望提供全新乾淨環境。（圖為基隆市政府提供）

基隆市逸嘉老人長期照顧中心6月15日將住民遷出，機構清艙大消毒後，明天（29日）共有8位被列為綠區的住民，將返回逸嘉長照中心，基隆市長林右昌今日下午視察後，他叮囑工作人員，用最高標準照顧好住民的健康。（圖為基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法