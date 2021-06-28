北市疫調做更多 柯文哲︰全國疫調系統有「很糟糕缺陷」

台北批發市場爆出群聚疫情，台北市政府遭質疑疫調不確實；市長柯文哲今駁稱，北市不僅有疫調、「還比原本做更多」，反批外界質疑很奇怪；柯文哲強調，北農事件發現全國疫調系統有「很糟糕的缺陷」。（北市府提供）

2021/06/28 18:38

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北批發市場爆出群聚疫情，台北市政府遭質疑疫調不確實；市長柯文哲今駁稱，北市不僅有疫調「還比原本做更多」，反批外界質疑很奇怪；柯文哲強調，北農事件發現全國疫調系統有「很糟糕的缺陷」，導致近來許多縣市政府對疫調資料問題隔空開火，因此須建立區域聯防機制，目前雙北地區疫調資料交換已無問題。

柯文哲今主持北市防疫記者會指出，北市採取清零計畫，對居家隔離者採取提前主動的PCR檢測，不像過去僅對居隔14天期滿再篩檢，更能提早找出確診者並進一步精準疫調，反批外界質疑北市沒做疫調很「奇怪」，強調北市不僅有做，「還比原本做更多」。

請繼續往下閱讀...

柯文哲稱，疫情期間從未去過疾管署、也未主動找過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，直至北農事件發現全國疫調系統有「很糟糕的缺陷」，才去疾管署當面反映。

柯文哲說，過去疫調採取居住地所在的縣市政府為主責單位，但台灣是一日生活圈，在北農工作且確診者實際戶籍在台北的不到1/3，而近日屏東縣感染印度變種病毒案例，也出現疫調是台中市政府負責、人卻在屏東居家隔離的怪象，皆因疫調系統缺限，導致台中、屏東隔空交火等問題。

柯文哲重申，疫調應以身分證字號為主要參數，納入居住、工作地及常活動地點，讓各縣市政府可隨時掌握，但台灣疫調系統要短時間內重新改善並不容易，因此主張先做好區域聯防，例如首都雙北生活圈、新竹縣市生活圈、中彰投生活圈等疫調資料交換順暢。

柯文哲指出，上週疾管署台北區管制中心已建立區域聯防，而北市也特別由聯合醫院副總院長璩大成擔任疫調召集人，確保能與其妻、新北市衛生局長陳潤秋在雙北疫調資料交換沒問題，而北農案確診者多數來自新北，目前雙北區域聯防已完成，其他地方也會跟進，扣除印度變種病毒衝擊的不確定因素外，整體疫情已受控。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法