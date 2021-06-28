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    全球防疫韌性排名更新！台灣摔出40名 「4指標全紅」1項慘墊底

    台灣5月爆發本土疫情後，由全球前5名資優生退至15名，本月《彭博》公布的排名中，台灣更慘摔至44名。

    台灣5月爆發本土疫情後，由全球前5名資優生退至15名，本月《彭博》公布的排名中，台灣更慘摔至44名。

    2021/06/28 19:23

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，《彭博》去年起製作全球防疫韌性排名，並於每月底公布最新結果。台灣5月爆發本土疫情後，由全球前5名資優生退至15名，本月《彭博》公布的排名中，台灣更慘摔至44名，在4項評分指標中，皆拿到代表「不好」的橘紅色成績，其中「航班飛行力」指標中墊底。

    《彭博》今日公布全球防疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking），該排行榜針對全球53個規模超過2000億美元經濟體的國家進行評比。本次指標評分項目為4大類，包括「疫苗接種率」、「封鎖嚴重性」、「航班飛行力」與「開放接種疫苗旅客的旅行路線」。在圖表中，顏色以藍色到橘紅色作為好壞分別，顏色越深代表越好、越壞，而台灣在4項指標中全為橘紅色。

    指標顯示，台灣疫苗接種率僅為4%，在有列入排名的國家中為44名，為深色的橘紅色；封鎖嚴重性評分為69分，名列37名，為較淺的橘紅色；在與2019年同期相比，過去4週航班量變化百分比得出的「航班飛行力」指標中，台灣為「-91.5%」，排名53為榜上最後一名；而在「開放接種疫苗旅客的旅行路線」── 該指標以當地開放接種疫苗旅客出入境的航班數量為評分標準 ── ，台灣以122分排名43名，也是深色的橘紅色。

    《彭博》表示，疫苗大規模的接種使全球部分地區開始取消戴口罩規定、放寬限制、解除邊境限制，現在重新開放的規模成為生活品質的關鍵。控制病例和死亡，同時確保強大的醫療系統在過去是最重要的指標，但現在從本質上「回到病毒大流行前」的能力更加重要，這也是《彭博》為何對評分的方式做出了改變。

    在這次排名中，美國大規模的重新開放、解除邊境限制，使他們第一次來到了第一名。報導指出，現在美國，接種過疫苗的人不用再戴口罩，人們又到處出遊，而疫苗覆蓋率也涵蓋了一半以上的人口，今年預計經濟成長將突飛猛進。

    《彭博》也特別提到，因為嚴格的邊境措施限制仍然存在，並對於小規模病毒爆發零容忍態度，限制了重新開放的能力，原本表現良好的新加坡、香港、澳洲評分都有所下降，而台灣也以同樣的原因跌入排名中後半部分，因為台灣還要加上疫苗接種率停滯、疫情再次爆發等因素，因此排名更加落後。

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