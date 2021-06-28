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    獨家》屏東染疫白牌司機曾赴佳里法旨宮 疫調查出9信眾也去過

    屏東縣白牌計程車司機案14298，曾載另一個案14409到過台南佳里區法旨宮拜拜問事，事後疫調發現另有9位信眾到過法旨宮。（資料照，南市府提供）

    屏東縣白牌計程車司機案14298，曾載另一個案14409到過台南佳里區法旨宮拜拜問事，事後疫調發現另有9位信眾到過法旨宮。（資料照，南市府提供）

    2021/06/28 18:05

    〔記者楊金城／台南報導〕感染傳染力更強的印度變異株Delta病毒的屏東縣白牌計程車司機案14298，曾載另一個案14409到過台南佳里區法旨宮拜拜問事求平安，南市衛生局和佳里警分局事後進行疫調，竟發現另有9位信眾去過法旨宮，趕緊通知採檢，佳里分局今天（28日）也將法旨宮的主事人員函請衛生局裁處。

    不過，南市衛生局評估匡列的2名宮廟人員、案14409的2名友人全都收住集中檢疫所隔離，認為擴散風險不高，決定不在佳里當地設置快篩。

    屏東縣個案14298載案14409在6月11日上午11至13時及18日上午9至11時前往佳里區法旨宮問事求平安，每次停留2個小時，2個案分別在6月23、24日由屏東縣、南市對外公布、活動足跡。

    南市環保局在6月22日到法旨宮清消，衛生局和佳里分局當天進行疫調，疫調發現案14298載案14409在11日到法旨宮是來問事，由2名執事人員進行法事，因覺得不錯，所以18日又二度來到法旨宮；二度在法旨宮的問事，當時只有4人在場，運將拜拜就退到宮外。

    宮主等2位執事人員在疫調時，指出11日以後到2案確診公布前，有4位信眾來到法旨宮問事。衛生局趕緊通知到過法旨宮的4位信眾採檢。但運將感染Delta病毒確認後，讓人謹慎以對，分局協助疫調，調閱法旨宮的監視器影像，竟又發現至少另有5位信眾到過法旨宮問事，再通知衛生局對5人採檢。

    由於三級防疫警戒後，禁止信眾進入寺廟參拜、宗教活動等。分局認為包括屏東2確診個案在內，有11人分次曾去過法旨宮，有違反傳染病防治法之虞，今天將法旨宮主事人員函送衛生局裁處。

    而南市衛生局未在佳里設篩檢，為防堵Delta病毒，公告6月6日之後去過屏東縣枋山鄉的台南市民在就醫時主動告知醫護人員，6月6日之後去過屏東縣枋山鄉的也可以至各衛生所預約篩檢，昨有29人完成快篩，篩檢結果都是陰性。

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