沒接觸「錯身14秒感染」？ 林靜儀：絕對是鬼扯

醫師林靜儀指出，病毒是人在攜帶與散播，重點在是否與人保持距離、各自戴好口罩，也直呼「錯身14秒感染」絕對是鬼扯。圖為武肺篩檢示意圖。（資料照）

2021/06/28 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州這陣子傳出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，其中，官方公布一名女性確診者，曾與確診者在餐廳廁所共處14秒，當時未確實配戴口罩，期間並無肢體接觸，事後仍確診。對此，前立委、醫師林靜儀指出，病毒是人在攜帶與散播，重點在是否與人保持距離、各自戴好口罩，也直呼「錯身14秒感染」絕對是鬼扯。

根據中媒報導，廣州市政府21日公布一起武肺「四代」感染傳播鏈，一名魯姓女子曾在5月25日與第三代感染者黃女同樣在鵝公村某餐廳用餐，之後分別進入餐廳廁所，2人同處同一空間約14秒，雙方均稱沒有肢體接觸；監視器畫面顯示，魯女走出廁所時並沒有配戴口罩，離開廁所幾公尺後才將口罩戴上，事後採檢確診。

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對此，林靜儀在臉書表示，病毒是人在攜帶與散播，重點在是否與人保持距離，各自好好戴了口罩；接觸了別人可能接觸過的物件，就要立刻洗手，尤其要特別注意公共場所的各種手把，「你又不是用嘴巴開農產運銷的紙箱，拿了蔬果不洗就立刻啃皮」。

林靜儀也提及，至於「錯身14秒感染」的說法絕對是鬼扯，這就像「剛好開車經過那裡」一樣。

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