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    居家防疫！嘉義5月用電戶增逾6千 用電量增加191萬度

    居家防疫、分流辦公使用電量增加，台電建議長時間不使用電器要將插頭拔掉等方式節電。（嘉義市政府提供）

    居家防疫、分流辦公使用電量增加，台電建議長時間不使用電器要將插頭拔掉等方式節電。（嘉義市政府提供）

    2021/06/28 18:28

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕全國三級疫情警戒，公務機關、企業分流辦公，民眾也居家防疫、就學，台電嘉義區營業處5月統計資料顯示，嘉義地區用電戶數為55萬3258戶，較去年同期54萬6991戶增加6267戶，而今年5月的用電度數也比去年5月增加約191萬度。

    台電嘉義區營業處表示，夏季氣溫炎熱，居家防疫使家庭用電量增加，5月的嘉義市及嘉義縣民生用電度數，總計達1億4441萬多度，比去年同時期1億4249萬多度，增加約191萬度。

    台電嘉義區營業處表示，雖目前供電充裕，然而時序漸入盛夏用電量可能持續增加，呼籲民眾還是要節約用電，包括家庭冷氣保持在26到28度之間、每2到3週清洗冷氣濾網、窗戶裝設窗簾或隔熱紙，還可以搭配電風扇讓冷房效果更好等方法，節省用電量又能避暑。

    嘉義市環保局依照經濟部「縣市共推住商節電行動作業」辦理服務業設備汰換補助作業，市環保局綜合計劃科長孫意惇表示，補助針對服務業、政府機關跟學校、集合式住宅更換老舊冷氣、照明燈具、室內停車場智慧照明和新設置能源管理系統，補助經費總計372萬元，已申請使用約345萬元，還剩餘約26萬元，需先預約申請，經環保局人員到場評估後，依案場的空調、照明設備需求核定補助金額，申請期間到今年11月30日，如補助款用完會提前截止。

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