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    九九峰遊憩園區規劃有譜 造價1億氦氣球最快明年底試營運

    一個造價5000萬元的氦氣球，縣府擬展開施設規劃，最快可望在明年底試營運。（南投縣府提供）

    一個造價5000萬元的氦氣球，縣府擬展開施設規劃，最快可望在明年底試營運。（南投縣府提供）

    2021/06/28 18:20

    首次上稿 15:28
    更新時間 18:20

    ［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣府擬4.2億元施設的九九峰遊憩區開發計畫已有譜，南投縣府觀光處表示，主體規劃明天會審查定案，而縣長林明溱希望做的氦氣球，經與民航局、陸軍航空第602旅討論後，會著手設置作業，擬採用英國製自動化氦氣球，經費約1億多元，最快可望明年底試營運。

    南投縣府原擬以BOT開發九九峰生態藝術園，在兩次流標後，改由縣府自行規劃，4.8公頃園區規劃與觀光遊憩、生態保育、藝文展演、環境教育等功能的區域，分成飛、野、慢等主題區，其中飛區，就是林明溱縣長最想做的氦氣球，該區施設擬選用英國製自動化氦氣球，經費要1億多元。

    氦氣球施設的可行性，日前在立委許淑華協助邀集民航局、陸軍航空第602旅，與縣長林明溱等人開會討論後，縣府觀光處表示，採購、設置、申請、營運許可、空域使用權等問題，及施設工程同步，因此若一切順利，氦氣球最快可望明年底該設施先試營運。

    氦氣球是以機器收放鋼索，可升到150公尺以上，空中氣球一次可容納30人，乘客可在氣球上走動，360度欣賞景色。

    對於縣府規劃的氦氣球，草屯鎮民有期待也有提出質疑，贊成和期待的人認為可為草屯鎮帶來觀光人潮，有疑慮的人則認為一次只能搭30人，造價卻要1億多元，感覺並不符合經濟效益。

    以九九峰生態藝術園區腹地進行規劃的遊憩園區，縣府將投入4.2億經費。（記者陳鳳麗攝）

    以九九峰生態藝術園區腹地進行規劃的遊憩園區，縣府將投入4.2億經費。（記者陳鳳麗攝）

    縣府積極規劃的氦氣球升空，可鳥瞰九九峰和周邊的美景。（記者陳鳳麗攝）

    縣府積極規劃的氦氣球升空，可鳥瞰九九峰和周邊的美景。（記者陳鳳麗攝）

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