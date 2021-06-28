台南爆家庭群聚感染 社區居民怕怕冒雨排隊篩檢

安南區確診者周遭社區居民穿著雨衣，冒雨排隊前往篩檢。（記者蔡文居攝）

2021/06/28 12:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市昨天傳出家庭群聚感染事件，一口氣新增8例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，今天南市衛生局在安南區設置2處篩檢站，社區居民因這起群聚事件心裡毛毛的，雖然上午下大雨，居民還是穿著雨衣，冒雨排隊前往篩檢。

台南市衛生局今天分別在安南區安西自辦重劃區免費公有停車場，及安南果菜市場設立篩檢站，自6月28日起至30日共3天進行擴大篩檢，由衛生局國民健康科人員負責支援，PCR篩檢結果，估計2到3天後出爐，並以電話通知民眾篩檢結果。

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安南衛生所護理長杜慧津表示，今天上午雖然有下雨，但是民眾的警覺性其實都蠻高的，都有依照預約前來篩檢。

市長黃偉哲說，早上因雨勢也蠻大的，一早大概有幾十個人前篩檢；而安南果菜市場篩檢站則下午才開始，由成大醫院支援。他呼籲周邊的居民，為求安心，請踴躍出來篩檢。

黃偉哲說，為防堵疫情擴散，必須找出更多可能的接觸者，目前該家族的同一社區鄰居皆已做完篩檢。接下來就是向外擴展到第二層做篩檢，包括同一個鄰里的居民或是覺得自己經常在附近活動，可能有接觸風險的民眾，都可到篩檢站做篩檢。若已出現不適症狀，則請立刻撥打防疫專線06-2880180。

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台南市安南區傳出家庭群聚感染事件，市府衛生局在安南區設置兩處篩檢站為居民篩檢。（記者蔡文居攝）

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