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    86歲嬤1日吃6餐還狂喊「快餓死了」 她崩潰問：該掛哪一科？

    菜色。示意圖與本新聞無關

    菜色。示意圖與本新聞無關

    2021/06/28 12:18

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友發文提及家中86歲的阿嬤每天要吃6餐以上，且還會不斷敲門哭喊「餓到快死了」，連帶讓原PO每天都在無止境煮東西，根本無法好好睡覺，精神狀況也瀕臨崩潰，而且若沒有及時供餐還會被阿嬤「報警抓人」，她直呼「我們這區的警察跟救護車司機都認識我們家了」，陷入窘境的她只好PO文尋求廣大網友建議。

    一名網友在《PTT》發文問道「強烈飢餓感要看什麼科啊？」，內文開門見山地說，最近在家上班順便照顧家中長輩，不料竟發現高齡86歲的阿嬤會「爆X飢餓」，1天至少要吃6餐，多則8、9餐，且每餐份量都相當驚人。

    原Po舉前一天的作息為例，列出阿嬤在清晨6點、上午9點、中午12點、下午4點、晚上7點及10點都會瘋狂敲門表示餓了要進食，甚至還會崩潰哭喊「餓到快死了，再不吃一分鐘後就會死」、「餓到手軟腳軟，會死」、「你們都想餓死我，人老歹命」、「再不給我吃，我要報警告你虐待」。

    原Po崩潰地說，家裡電鍋、瓦斯爐無時無刻都要有東西，因為阿嬤一分一秒都不能等，而且「真的會打電話報警」，種種行徑讓原PO不禁困惑「食物都不用消化的嗎？直接進到胃裡就銷毀了嗎？」認真發問是否該帶阿嬤去看醫生，「到底要看哪一科？」

    貼文引來大批網友回文討論，不少人指出長輩是否疑有失智的情況，原PO表示「前陣子在醫院做過評估，有稍微退化但沒有失智」，另有人點出阿嬤所吃的餐點中大多是「消化快的食物」、「越糊狀的東西升糖值越高，消化又快之後就更餓」，應想辦法讓她吃得下蛋白質、纖維質等較耐飽的的營養素，原Po則回應都會補充肉泥、菜泥搭配，但因長輩牙口不好，沒辦法啃其他東西「而且沒有澱粉她會生氣」，且因腎臟問題也無法攝取太多五穀雜糧，讓她相當兩難。

    此外則有數位網友提供了看診方向，表示甲狀腺亢進、自律神經失調、腦內病變等都可能引起上述情況，建議可向新陳代謝科、身心科、神經內科、內分泌科等科別尋求協助，或可先洽詢家醫科再由醫師轉診專科。

    一名網友Po出86歲嬤1天6餐的作息紀錄，求問「強烈饑餓感要看什麼科」。（翻攝自PTT）

    一名網友Po出86歲嬤1天6餐的作息紀錄，求問「強烈饑餓感要看什麼科」。（翻攝自PTT）

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