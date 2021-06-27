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    三級警戒減少外出！北捷5月運量創14年來新低

    北捷運量大跌，月台幾乎沒人排隊。（記者蔡思培攝）

    北捷運量大跌，月台幾乎沒人排隊。（記者蔡思培攝）

    2021/06/27 23:57

    〔記者蔡思培／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，雙北市已持續三級防疫警戒1個半月，民眾減少外出讓台北捷運、公車運量重創。北捷5月平均日運量僅剩109萬人次，創14年來新低，6月份平均日運量還可能再下跌。北市公車5月平均日運量也比去年同期大幅減少，捷運、北市公車都將視情況調整離峰班距。

    三級防疫警戒將持續至7月12日，現在民眾搭捷運都小心翼翼，進入捷運站就會發現，乘客不管是排隊刷卡進站、等車、搭電梯，都會自動保持距離，多數乘客就算看到車廂內雙人坐椅有空位，也不願入座與陌生人接觸，寧可站著搭車。北捷環狀線現在也將車廂內部分手拉環綁起禁用，將站立搭車乘客隔開、保持社交距離。

    北捷過去每天都有約200萬人次搭乘，統計指出，今年5月平均日運量為109萬人次，比去年5月平均日運量172萬人次，減少約63萬人次，此外，北捷截至6月26日平均日運量僅約42萬人次，未來6月份平均日運量又可能低於5月份數據。

    現在台北市公車旅客量也大減，不少通勤族都改騎車上下班，離峰時段公車常只有司機與零星4、5位乘客，深夜10點後，北市街頭更可見車內僅有司機1人的無乘客公車。公運處統計指出，台北市公車今年5月平均日運量約71.4萬人次，比去年同期的約111.3萬減少約39.9萬人次。6月份截至20日，公車平均日運量又下降到約26.8萬人次。

    台北市公共運輸處表示，尖峰時段公車照原核定班距營運，幹線公車維持4至6分鐘一班，離峰時段業者可視搭車需求調減班次，公運處會滾動式檢討路線營運模式，若發現較為擁擠狀況，會請業者適時增加班次。

    北捷表示，平日尖峰時段因乘客有通勤需求維持原班距，平日離峰及假日班距會視人潮調整。北捷也呼籲乘客，搭車要分散車廂及分散時段搭乘，並全程佩戴口罩、勤洗手。

    北捷環狀線現在也將車廂內部分手拉環綁起禁用，將站立搭車乘客隔開、保持社交距離。（記者蔡思培攝）

    北捷環狀線現在也將車廂內部分手拉環綁起禁用，將站立搭車乘客隔開、保持社交距離。（記者蔡思培攝）

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