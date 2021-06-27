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    台中運將戴到染印度病毒確診祖孫？衛生局澄清：是新北運將

    台中運將戴到染印度病毒確診祖孫？衛生局長曾梓展澄清：是新北運將。（圖：市府提供）

    台中運將戴到染印度病毒確診祖孫？衛生局長曾梓展澄清：是新北運將。（圖：市府提供）

    2021/06/27 19:42

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內首傳武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）印度變種病毒Delta確診個案，且已造成12人確診，外傳戴自祕魯返國的確診祖孫回屏東的防疫計程車司機是台中人？台中市衛生局長曾梓展今澄清，該計程車司機是新北市人，不是台中人，目前12名確診個案足跡未及台中市，但仍籲民眾須小心防疫安全，不能鬆懈。

    針對印度變種病毒Delta入侵台灣，台中市長盧秀燕下午也特別強調，經市府查證，目前為止Delta病毒相關確診個案12人足跡並未進入台中，但市府會持續追蹤；但這起祕魯祖孫群聚案再次發現主要傳染途徑為家庭群聚，提醒民眾在家也要落實「家庭防疫新生活」，居家2人以上佩戴口罩、家人不同桌共食、取餐公筷母匙、屋內勤消毒，降低家庭感染。

    另外傳載祕魯確診祖孫的防疫計程車司機是台中人，曾梓展今日特地澄清指出，已向相關單位連繫確認，該祖孫在桃園機場搭乘防疫計程車後，直接前往屏東未進入台中市，至於防疫計程車司機是新北人，並非台中市人。

    此外，曾梓展說，也向屏東縣衛生局了解，12名相關確診者目前足跡未到台中市，但確診者的相關接觸者是否有台中相關接觸史還在疫調了解中，市府會持續追蹤。

    曾梓展指出，面對印度變異病毒株Delta，疫苗「完整接種第二劑」很重要，他也呼籲中央應加強邊境防堵、協助確診者完成基因定序、擴大匡列疑似接觸者及擴大社區篩檢範圍等。

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