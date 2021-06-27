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    謠言終結站》吃枋山芒果有染Delta病毒風險？查核中心：錯誤

    網傳「吃枋山芒果有染Delta病毒風險」等訊息。經查核中心驗證為錯誤消息。圖為枋山芒果。（資料照）

    網傳「吃枋山芒果有染Delta病毒風險」等訊息。經查核中心驗證為錯誤消息。圖為枋山芒果。（資料照）

    2021/06/27 21:44

    〔即時新聞／綜合報導〕網傳「Delta變種病毒入侵，枋山芒果遭遇退訂潮」、「最近吃芒果要小心可能染上Delta病毒」等訊息，經台灣事實查核中心證實，此為錯誤消息。

    台灣事實查核中心報告指出，近日網傳「最近吃枋山的芒果要很小心，因為芒果可能帶著印度變種Delta病毒」、「印度Delta病毒會造成視覺失能，甚至造成血栓並有截肢的風險。買水果的時候請勿拿起來聞水果的香氣，這樣最容易感染病毒」及「枋山芒果出現退訂潮」等訊息。

    屏東縣農業處處長鄭永裕接受查核中心採訪時表示，目前各大銷售通路都未出現「退訂潮」。枋山地區農產品集貨市場也都會落實防疫措施，包材也會進行消毒。

    網傳「購買枋山芒果會有染疫風險」，對此，長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系特聘教授施信如表示，從流行病學來說，目前沒有人是因接觸蔬菜、水果或其他食品染疫。此傳言過度誇大風險，與防疫科學原理不符。

    針對網傳「Delta病毒會讓視覺失能、血栓及截肢，且主要攻擊年輕人」，台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，Delta病毒並不會讓視覺失能，血栓及截肢為冠狀病毒已知症狀，非Delta病毒特有。此外，該病毒攻擊對象不分年齡層。

    相關新聞請見︰

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    近日網傳「印度Delta病毒會造成視覺失能，甚至造成血栓並有截肢的風險」，經台灣事實查核中心證實，此為錯誤消息。（圖擷取自台灣事實查核中心網站）

    近日網傳「印度Delta病毒會造成視覺失能，甚至造成血栓並有截肢的風險」，經台灣事實查核中心證實，此為錯誤消息。（圖擷取自台灣事實查核中心網站）

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