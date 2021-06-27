仁武群聚案開刀男妻子喊冤自清 陳其邁： 不希望民眾獵巫

高雄仁武群聚案妻喊冤自清，陳其邁希望民眾不要獵巫。（記者方志賢翻攝）

2021/06/27 17:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄仁武群聚案牽連5個家庭，累計已15人確診、並匡列1124人；確診個案14359的妻子昨透過民代聲明，強調不知道確診者在隔壁病房，3度回診均反映咳嗽等症狀，但院方皆未篩檢，高雄市長陳其邁今下午表示，案14359及家屬都充分配合疫調，讓疫情控制在一定風險，大家要感謝他們，希望不要獵巫!

陳其邁今主持防疫會議後記者會，有媒體提問「仁武群聚感染案的指標個案14359因不知確診，而去拍婚紗、試西服，並透過網路喊冤自清，是否有相關法律責任？匡列篩檢人數有增加嗎？」

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，仁武群聚感染案的匡列人數，隨疫情變動，目前已匡列1124人，至於網路揭露指標個案非疫情與防疫工作無關的問題，衛生局並不會進一步處理。

陳其邁也說，每天的疫調都在與時間賽跑，很感謝案14359及家屬很配合疫調，很快交代到新北市恩主公醫院就醫的狀況，以及高雄及桃園的相關移動史，由於詳細交代期間移動的過程，讓疫情可控制在一定風險，大家要感謝他們，也希望民眾不要獵巫。

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