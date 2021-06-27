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    親中網路媒體批產線是「家庭代工」 高端發重訊駁斥不實報導！

    針對特定媒體的不實報導，高端發言人李思賢今天發聲明駁斥。（本報合成）

    針對特定媒體的不實報導，高端發言人李思賢今天發聲明駁斥。（本報合成）

    2021/06/27 17:38

    〔即時新聞／綜合報導〕生產我國國產武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的高端生物製藥（6547），日前接受CNN專訪，事後卻遭特定媒體報導稱高端生產線儼然「家庭代工」，安全性備受質疑。對此，高端今天（27日）發重訊駁斥。

    國內有特定網路媒體近日引述CNN對高端的專訪畫面，質疑外媒記者不用穿防護衣就能直接進到生產線參觀、檢驗人員不用戴口罩、封裝過程根本像是家庭代工等。

    針對特定媒體的不實報導，高端發言人李思賢今天發聲明駁斥，指公司所有生產操作皆嚴格依循全球公認最嚴謹的製藥規範「PIC/S GMP」來進行作業，「CNN記者在本公司竹北廠採訪時，是在一般行政作業區域之參觀走道取鏡，隔著雙層玻璃往作業區內拍攝，CNN記者並無進入GMP疫苗生產級區內，故不需要穿著無塵衣。且工廠重要生產級區，未開放CNN攝影記者進入拍攝。」

    高端指出，關於檢驗人員未帶口罩之畫面，為CNN報導時剪輯公司簡介內兩年前舊影片之示意片段，並非目前生產新冠肺炎疫苗時，工廠檢驗人員於品檢實驗室之作業畫面，作業人員在生產疫苗過程中，均配戴口罩。

    高端強調，「本公司竹北廠之封裝作業（即「疫苗成品無菌充填作業」），是採用c-RABS系統與德國Bausch & Stroebel 充填機，為自動化、ready-to-use之預充填針劑充填設備；同時配備有自動化100%光學異檢與HVLD針劑完整性高壓電測漏系統，以進行疫苗成品充填之關鍵作業。」對於特定媒體批評封裝過程有如家庭代工，絕非事實！

    高端最後表示，特定媒體未依據事實報導，為避免混淆社會大眾視聽，高端已委請律師發出存證信函，要求特定媒體立刻更正並下架該不實報導，不再散播轉傳，「為維護公司及股東權益，本公司將依法行使法律上之權利。」

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    高端疫苗日前接受CNN專訪，卻遭國內特定媒體抹黑。（資料照，記者黃美珠攝）

    高端疫苗日前接受CNN專訪，卻遭國內特定媒體抹黑。（資料照，記者黃美珠攝）

    高端今發聲明駁斥特定媒體之不實報導。（圖擷取自公開資訊觀測站）

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