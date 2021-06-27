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    18歲以下染疫、重症比例低 羅一鈞：學生多在家學習不至於成破口

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，此波社區感染未滿20歲確診個案占6.9%，重症占0.2，比例仍算低，加上現在學生多在家學習，應該不至於成為破口。（圖由指揮中心提供）

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，此波社區感染未滿20歲確診個案占6.9%，重症占0.2，比例仍算低，加上現在學生多在家學習，應該不至於成為破口。（圖由指揮中心提供）

    2021/06/27 16:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕外界關注18歲以下族群無法接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，恐成防疫漏洞，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，此波社區感染未滿20歲確診個案占6.9%，重症占0.2，比例仍算低，加上現在學生多在家學習，應該不至於成為破口。

    羅一鈞說明，從5月11日社區感染發生至今，累計超過1萬3千多名確診個案中，921位未滿20歲，包含0至9歲425人、10至19歲496人，占比6.9%，這個比例算低；重症則是共有4位，包含0至9歲1人、10至19歲3人，占比0.2%。

    羅一鈞指出，青少年當然還是有感染風險，但仍是65歲以上老年人為主，尤其高傳播族群要看移動力，現在學生多在家學習，應該不至於成為破口。不過，他也提到，依照其他國家經驗，疫苗覆蓋到一定程度，會突顯青少年染疫比例較高。

    指揮官陳時中說明，7月開放前8類公費對象接種疫苗後，若沒有達到一個目標，就會往下開放，這個都是動態的，若是該開放的對象施打率沒辦法提高，也不會等太久，因為還有其他人要打。

    陳時中也提到，疫苗接種到6成或6成5可達群體免疫，因此目前策略就是拿到疫苗盡快施打。

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