彰化宗教傳染鏈燒到南投校園 1教職員確診、1廚工為陽性個案

南投疫情27日新增一名確診者與一名陽性個案，感染源與彰化宗教傳染鏈有關。（圖由南投縣政府提供）

2021/06/27 16:36

［記者劉濱銓／南投報導］彰化宗教傳染鏈日前延燒南投，今再造成竹山疫情擴大！南投27日新增1名確診者案14713，為竹山鎮55歲男性，是學校教職員，因接觸到與彰化民俗信仰活動有關的確診者案14487，導致染疫，另因確診男子與學校人員有接觸，今上午進行校園專案採檢，發現63歲女廚工PCR核酸檢測為陽性，是為陽性個案，至於是否列為確診將由中央判定。

南投縣衛生局表示，彰化宗教傳染鏈，係指彰化縣某里長夫婦染疫後，南投竹山鎮有男子（案14227）因住家開設神壇，與其夫婦往來密集而遭感染，接著男子再傳染給66歲女道友（案14224），24日又傳染給67歲鄰居（案14487）。

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今天的確診男子案14713，因日前陪同任職衛生單位的妻子前往竹山的神壇疫調，但因神壇男子當時已確診就醫不在場，導致短暫接觸到確診的鄰居案14487，男子昨（26日）自行到竹山社區做快篩呈現陽性，PCR核酸檢測也是陽性，今判定確診，其有咳嗽、流鼻水、發燒症狀，已在醫院治療。

男子在學校工作期間，學校雖然停課，但仍有部分學生因家長工作緣故無法照顧，因此仍有19名學生到校，今以校園專案採檢，學生與其他教職員共94人快篩都是陰性，並等待PCR檢測報告，男子的活動足跡史包括竹山果菜市場、全聯福利中心竹山店、竹山橋頭麵店。

至於63歲女廚工陽性個案，係針對學校人員做專案篩檢，經要求前往竹山的社區篩檢站快篩後，呈現陽性，再做PCR核酸檢測也是陽性，因而列為陽性個案，足跡史包括竹山鎮投55線、台中銀行竹山分行門口ATM提款機等。

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彰化宗教傳染鏈燒到南投校園，導致南投疫情27日新增1確診與1陽性個案，當地不僅加強清消，也以社區快篩防堵疫情。（圖由記者劉濱銓翻攝）

南投疫情27日新增一名確診者，是為學校教職員，感染源與彰化宗教傳染鏈有關。（圖由南投縣政府提供）

南投疫情27日新增一名陽性個案，曾和確診的學校教職員有接觸，但回溯竹山疫情感染源，都與彰化宗教傳染鏈有關。（圖由南投縣政府提供）

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